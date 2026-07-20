Похолодание в Калининградской области и спасение тонущих: 7 событий, которые обсуждали в выходные

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1. В воскресенье, 19 июля, в Калининградской области спасли двух утопающих. В 13:45 на пляже в Балтийском округе из воды вытащили мужчину, который не мог самостоятельно выбраться на берег. Чуть позже, в 14:40, в Янтарном спасатели помогли ещё одному отдыхающему, купавшемуся в 300 метрах от оборудованного пляжа. В обоих случаях пострадавших передали медикам, госпитализация не потребовалась.

2. Синоптики предупредили, что на текущей неделе в Калининградской области ожидается прохладная и очень влажная погода. До пятницы, 24 июля, дневная температура не поднимется выше +17–19 °С, возвращение двадцатиградусного тепла возможно только к выходным. Синоптики прогнозируют обильные ливни: за неделю может выпасть до 50–70 мм осадков, что на 40–60 % выше нормы, при этом средняя температура будет на 2–4 °С ниже климатической нормы.

3. Жители СНТ «Прибой» под Зеленоградском с субботы, 18 июля, остались без электричества. В пресс-службе «Россети Янтарь» пояснили, что устранение аварий в садоводческих товариществах не входит в их компетенцию. Жителям посоветовали связаться с председателем СНТ.

4. В Калининградской области провели плановую тренировку по отражению ночных атак беспилотников на объекты военной инфраструктуры. Для этого использовали зенитные установки и крупнокалиберные пулемёты «Утёс». В качестве мишеней применяли осветительные снаряды из «Гвоздики», зонды и другие специализированные цели. Манёвры прошли на одном из полигонов, в них участвовали подразделения охраны военных объектов и посты воздушного наблюдения Балтфлота.

5. В Центральном районе Калининграда закрыли незаконный детский лагерь, организованный ООО «Антей». Компания начала работу без включения в реестр и без обязательной санитарно-эпидемиологической экспертизы, фактически оказывая услуги по дневному пребыванию детей. Прокуратура возбудила дело по ст. 14.65 КоАП РФ.