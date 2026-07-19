Жители СНТ под Зеленоградском вторые сутки сидят без света

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Жители СНТ «Прибой» под Зеленоградском вторые сутки сидят без света. Об этом они рассказали «Клопс».

По словам местной жительницы, электричество на Заводской улице отключили примерно в 7:00 в субботу, 18 июля: «Приехал ремонтник, сказал, что он всё знает. Там обрыв, но чинить ничего не будет, потому что он на другой работе».

В пресс-службе «Россети Янтарь» пояснили, что к ним не относится устранение аварий с электроэнергией в садоводческих товариществах. Когда и от кого жителям ждать помощи, непонятно. В организации рекомендовали связаться с председателем СНТ.