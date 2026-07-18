В Калининграде поймали серийного магазинного вора после пяти краж

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В Калининграде сотрудники полиции вышли на мужчину, которого подозревают в нескольких хищениях товаров из торговых точек города. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Центральный районный отдел полиции поступило несколько заявлений от представителя сети магазинов о пропаже продуктов. Ещё одно обращение подал продавец цифровой и бытовой техники: из магазина вынесли электрическую зубную щётку. По предварительным данным, общий ущерб составил более 30 тысяч рублей.

Участковые изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей и возможных очевидцев. Вскоре полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 26-летний местный житель.

По версии полиции, похищенное имущество мужчина успел продать, а вырученные деньги потратил на личные нужды. Дознаватель возбудил в отношении задержанного пять уголовных дел по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.