В Калининграде закрыли незаконный детский лагерь

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В Центральном районе Калининграда закрыли незаконный детский лагерь. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что ООО «Антей» организовало летний клуб для детей, который на самом деле оказывал услуги по отдыху и оздоровлению в лагере с дневным пребыванием. Вместе с тем организация не обращалась в уполномоченный орган для включения в реестр и приступила к работе без проведения обязательной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Ведомство возбудило дело по статье 14.65 КоАП РФ («Нарушение законодательства РФ в сфере организации отдыха и оздоровления детей»), которое находится на рассмотрении. Деятельность детского лагеря прекращена.