В Калининградской области 3 пенсионерки отдали мошенникам почти 11 млн рублей

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За прошедшие сутки в Калининградской области в полицию поступили три заявления от жителей Советска, Гусева и Балтийска, которые стали жертвами мошенников. Общий ущерб составил почти 11 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Самую крупную сумму потеряла 63-летняя жительница Советска. Полицейские выяснили, что ей позвонили в одном из мессенджеров: собеседник представился сотрудником портала госуслуг и заявил, что сбережения нужно срочно перевести на «безопасный счёт». Женщина обналичила деньги и передала 4,5 млн рублей мужчине, который выступал в роли курьера. Спустя десять дней пенсионерка отдала ещё 5 млн другому подозреваемому, а оставшиеся 485 тысяч рублей перевела на сторонний банковский счёт.

По такой же схеме обманули 84-летнюю жительницу Гусева. Она передала курьеру в подъезде своего дома 500 тысяч рублей.

Ещё один случай произошёл в Балтийске. Там 79-летнюю пенсионерку напугали сообщением о том, что с её банковского счёта якобы зафиксированы переводы в адрес иностранного государства. После этого женщина передала курьеру более 420 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Полицейские устанавливают личности подозреваемых.