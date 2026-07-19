За один день в Калининградской области спасли двух утопающих

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В Калининградской области за день спасли двух утопающих. Об этом сообщает региональное МЧС в воскресенье, 19 июля.

В 13:45 на городском пляже в Балтийском городском округе спасатели вытащили из воды мужчину, который не смог самостоятельно выбраться на берег.

Позже, в 14:40, житель Янтарного округа решил искупаться в запрещённом для этого месте. Отдыхающий был в 300 метрах от оборудованного пляжа, но тоже не смог сам выбраться из воды.

В обоих случаях спасатели помогли утопающим и передали их медикам. Их осмотрели, но госпитализация им не потребовалась.

МЧС напомнило жителям региона о запрете купаться в необорудованных для этого местах, попросили не уплывать далеко от берега, объективно оценивать свои возможности, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и не нырять в незнакомых местах. Очевидцев происшествий просят звонить по номерам 101 или 112.