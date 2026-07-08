14:09

Проекты, которые украшают нашу область: итоги первого этапа «Бизнес Баттла — 2026» (видео)

  1. Калининград
Проекты, которые украшают нашу область: итоги первого этапа «Бизнес Баттла — 2026» (видео) - Новости Калининграда

Двадцать начинающих предпринимателей, пять наставников, приз 2 миллиона рублей и неподдельные эмоции от победы. В Калининграде завершился первый этап восьмого сезона «Бизнес Баттла». Как прошли публичные защиты, чьи выступления были самыми яркими и чем руководствовались наставники, выбирая тех, кто продолжит участие в проекте, — смотрите в нашем видео.

Следите за новостями проекта на официальном сайте «Бизнес Баттла» бизнесбаттл.рф.

Генеральный партнёр проекта: правительство Калининградской области.

Генеральный спонсор: банк ВТБ (ПАО).

Генеральный партнёр: Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС.

Партнёры проекта: Центр «Мой бизнес», КТПП, Балтийский деловой клуб.

Организатор проекта: медиагруппа «Западная пресса».

Тема:
Восьмой сезон проекта «Бизнес Баттл»
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