Проекты, которые украшают нашу область: итоги первого этапа «Бизнес Баттла — 2026» (видео)

Двадцать начинающих предпринимателей, пять наставников, приз 2 миллиона рублей и неподдельные эмоции от победы. В Калининграде завершился первый этап восьмого сезона «Бизнес Баттла». Как прошли публичные защиты, чьи выступления были самыми яркими и чем руководствовались наставники, выбирая тех, кто продолжит участие в проекте, — смотрите в нашем видео.
Следите за новостями проекта на официальном сайте «Бизнес Баттла» бизнесбаттл.рф.
Генеральный партнёр проекта: правительство Калининградской области.
Генеральный спонсор: банк ВТБ (ПАО).
Генеральный партнёр: Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС.
Партнёры проекта: Центр «Мой бизнес», КТПП, Балтийский деловой клуб.
Организатор проекта: медиагруппа «Западная пресса».