Команда Елены Шендерюк: электромузыка с русскими мотивами, сыроварня XVIII века, центр для детей с РАС и мода на макраме

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Ссылка 15 июня в Калининграде стартовала серия очных защит восьмого сезона «Бизнес Баттла». Команду управляющей ВТБ в Калининградской области, вице-президента банка Елены Шендерюк представляли четверо участников, которые в течение месяца готовились к публичной защите своих проектов: анализировали рынок, определяли риски и доказывали потенциал своих бизнес-идей. Лейбл электронной музыки с русскими мотивами, туристический кластер на базе исторической сыроварни XVIII века, инклюзивный центр для детей с аутизмом и концептуальный бренд одежды и аксессуаров в технике макраме — предприниматели впервые вышли перед жюри наставников, чтобы за 7 минут представить свои бизнес-идеи, показать глубокий анализ рынка и доказать, что именно их проекты достойны главного приза — 2 миллионов рублей. Подробнее о каждом участнике и об итогах первого этапа — в нашем материале.

Открыл этап Владимир Галашов с эффектной презентации студии звукозаписи и лейбла «Культура века»: выступление началось с показа клипа, громкой музыки и аплодисментов зала. Проект объединяет два направления, которые органично усиливают друг друга. Команда из трёх человек делает ставку на современную электронную музыку с русскими мотивами и этническими инструментами. Владимир привёл убедительные цифры: в 2025 году россияне заплатили за прослушивание треков на онлайн-площадках 46 млрд рублей. Основной источник дохода лейбла — это роялти с музыкальных произведений. Спикер также проанализировал конкурентов, отметив, что в Калининграде работает 31 студия звукозаписи, и чётко обозначил отличия «Культуры века». Главная цель команды — сделать лейбл самостоятельным культурным и коммерческим активом с растущей капитализацией.

Следом выступил Сергей Вольный, представивший семейное предприятие — историческую сыроварню «Заалау». Это масштабный проект по созданию современного туристического кластера на востоке Калининградской области, объединяющий производство фермерских сыров по традиционным рецептам, историю и гастрономический отдых. Предприятие работает с 2023 года и уже демонстрирует устойчивый спрос. Авторы закупили российское оборудование и с мая 2026 года запустили собственное производство сыра: только за первые 33 дня работы выручка составила 350 тысяч рублей. Сергей привёл чёткую воронку продаж: из 2 млн туристов, ежегодно посещающих регион, восток области выбирают 300–500 тыс., гастротуризмом интересуются до 100 тыс., а значит, целевая аудитория «Заалау» оценивается в 25–40 тыс. гостей в год. Прямых аналогов у кластера в регионе нет, поэтому проекту есть куда развиваться: вперспективе до 2028 года открытие глэмпинга и спа-комплекса.

Третьей защищалась Ирина Назарикова с инклюзивным центром кратковременного пребывания для детей с РАС «РАСтущий Мир». «Всё началось с моего внука», — призналась Ирина, показав, как личная история переросла в бизнес с большим социальным эффектом. Центр создаёт индивидуальные маршруты развития навыков, и сегодня ему доверили своих детей уже более 150 семей. Спикер опиралась на статистику: рынок помощи детям с аутизмом в России активно растёт. В Калининградской области в детских садах выявлено более 3 тыс. малышей с ОВЗ, из них 6% — с РАС. При этом услуги в регионе представлены фрагментарно, нет единого маршрута сопровождения и не хватает специалистов. Главное отличие «РАСтущего Мира» — создание полноценной экосистемы для поддержки всей семьи. Экономика проекта строится на трёх китах: индивидуальных занятиях, групповых и комплексных программах.

Завершила выступления команд Анна Муругова с брендом одежды и аксессуаров из макраме «Медленные вещи». Проект задуман как манифест Slow Fashion (медленной моды) с локальным калининградским кодом. Потребители устали от однотипного массмаркета, и ручная работа сегодня воспринимается как способ самовыражения. У Анны уже есть профессиональное оборудование, база поставщиков и ассортимент, который реализуется через соцсети, маркетплейсы и ярмарки. Ядро аудитории — жительницы крупных городов от 20 до 50 лет с доходом выше среднего. Цели проекта амбициозны: открытие физического концепт-стора и мастерской в центре Калининграда, а в перспективе — запуск франшизы в курортных городах и доведение доли онлайн-продаж по всей России до 40%. Рынок одежды в технике макраме только формируется, что даёт бренду заметное преимущество.