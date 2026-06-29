Команда Александра Чуева: нейроцентр, автономный разогрев еды, незрячие массажисты и переработка пластика

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Ссылка Время домашних заданий закончилось. Восьмой сезон калининградского «Бизнес Баттла» перешёл к очным защитам проектов. Месяц участники работали над своими бизнес-планами: анализировали рынок, определяли конкурентов и просчитывали возможные риски. 23 июня начинающие предприниматели встретились на первом этапе конкурса, чтобы определить, кто продолжит участие в проекте. Команду управляющего семейным производством «Шаакен Дорф» Александра Чуева представляли четыре участника из разных сфер бизнеса: детский центр развития мозга, устройство для подогрева еды в походных условиях, медицинский центр массажа со слабовидящими специалистами и творческая мастерская экологичного дизайна. О том, как прошли первые публичные защиты, кто покинул «Бизнес Баттл», а кто продолжил борьбу за главный приз в 2 миллиона рублей, — в нашем материале.

Первыми перед жюри выступили Валерия и Владислав Ваха с проектом «НейроКидс» — детским центром развития мозга. Целевая аудитория проекта — семьи с детьми от 0 до 9 лет. Авторы отметили, что большинство родителей просто не знают, как эффективно развивать ребёнка, поэтому проект может быть востребован, особенно если получит не разовых клиентов, а семьи, настроенные на долгое сотрудничество. Участники привели показательную статистику: в Калининграде работают 156 развивающих центров, но лишь в 19 из них есть услуги нейропсихолога. Целевой объём регионального рынка Ваха оценивают, исходя из статистических данных о 30 тысячах детей, которые посещают развивающие центры, а для успешного старта «НейроКидс» достаточно привлечь всего 1% от этого числа. В перспективе ближайших 10 лет предприниматели видят свой проект как федеральную сеть минимум в пяти городах России с 20 филиалами.

Сергей Боровков представил проект «Разогрев» — новый формат автономного горячего питания без огня, газа и электричества. Это лёгкий, многоразовый и компактный прибор, который способен нагреть любую еду в экстремальных условиях. Во время защиты Сергей продемонстрировал жюри готовый прототип. Целевая аудитория продукта широка: от гражданских потребителей (туристов, рыбаков) до стратегического сектора — армии, МЧС, силовых структур и экспорта в страны ЕАЭС. Спикер подчеркнул конкурентное преимущество: «Разогрев» не пытается заменить существующие нагревательные элементы, а дополняет рынок, позволяя подогреть пищу там, где аналоги бессильны. Сейчас команда решает финальные инженерные и бюрократические вопросы, запуск продукта запланирован на август-сентябрь текущего года.

Анна Забелина и Юлия Михеева растрогали зал презентацией проекта «Руки, которые видят». Это медицинский центр массажа и реабилитации, где работают слабовидящие и незрячие специалисты. Анна слабовидящая с рождения. «Мы прошли этот путь сами и решили изменить ситуацию», — рассказали авторы проекта, мать и дочь. Бизнес-модель предполагает официальное трудоустройство незрячих людей и организацию им транспорта до работы. Слабовидящие массажисты — это особый уровень: они не отвлекаются и точнее чувствуют тело. Потребность в таких услугах колоссальна: по данным РБК, за последние четыре года число пациентов, нуждающихся в реабилитации, выросло на 40%. При этом из 26 калининградских клиник с лицензией на массаж только в семи есть врач-реабилитолог. Своё выступление мать и дочь подытожили: «Мы хотим, чтобы у таких же ребят, как Анна, была работа. Настоящая. Достойная. С гордостью».

Завершили защиты команды Александра Чуева Юрий Кирдюшкин и Екатерина Дмитриева с экологическим проектом «Пластик Хара Хура». Это мастерская творческой переработки пластика в стиле устойчивого дизайна. Свою презентацию авторы сопровождали перформансом: прямо во время выступления они собирали арт-объект — карту Калининградской области из переработанных фрагментов, а жюри подарили оригинальные брелоки, сделанные из пластиковых крышек. Команда показала масштабы проблемы: ежегодно в регионе выбрасывается до 13 500 тонн пластика (это около 337 миллионов бутылок, по одной в день на жителя), при этом потенциал сбора одних только крышечек огромен. У проекта уже есть помещение в центре города, закуплены дробилка, термопресс и фрезерный станок с ЧПУ, организован сбор сырья совместно с «Добрыми крышечками» и разработаны программы мастер-классов. «Присоединяйтесь к (р)эволюции!» — призвали предприниматели.

Наставник команды Александр Чуев, управляющий семейным производством «Шаакен Дорф», признался, что решение далось ему нелегко. «Первый экзамен сдали. Я видел, как вы волновались. И я волновался с вами не меньше. Я доволен вашими выступлениями, — обратился к участникам Александр. — С одной стороны, то, что происходит на "Бизнес Баттле", — это здорово. С другой — это соревнование, и кто-то всегда выбывает. Валерия и Владислав, вы покидаете проект, но мы всегда вас поддержим и продолжим работать. Спасибо вам большое за участие».