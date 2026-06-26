Команда Сергея Гоз: удалённая забота, переработка шин, велопрокат без хаоса и водный спорт на Балтике

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Ссылка На «Бизнес Баттле» начались очные защиты. Искусственный интеллект, заботящийся о пожилых людях; горы старых покрышек, превращающиеся в покрытие для детских площадок; электровелосипеды, которые не будут раздражать пешеходов, и круглогодичный водный спорт, притягивающий как обычных туристов, так и суровых военных, — подопечным Сергея Гоз, президента Балтийского делового клуба и генерального директора ООО «Сталена», предстояло доказать, что за красивыми презентациями стоят реальные клиенты и твёрдая экономика. Рассказываем, как прошёл первый этап, «Анализ рынка и возможностей», и кто из начинающих предпринимателей смог убедить жюри, а для кого битва за 2 миллиона рублей завершилась неожиданным решением наставника.

Открыл этап Кирилл Звягин с социально-технологическим проектом «ЯРядом». Это сервис поддержки пожилых людей, объединяющий возможности искусственного интеллекта и умного дома. Во время презентации Кирилл подчеркнул, что команда продаёт не просто устройство, а спокойствие и уверенность. По мнению автора проекта, удалённая забота сегодня становится новой нормой: взрослые дети нуждаются не только в постоянной связи с родителями, но и в раннем понимании изменений их состояния. Идея «ЯРядом» заключается в том, чтобы система, оснащённая голосовым помощником на базе ИИ, реагировала на проблему до происшествия, а не после него. Потенциал рынка заботы огромен и продолжает расти: в России проживает 24,6 млн людей старше 65 лет, у которых есть примерно 25 млн детей. В Калининградской области целевая аудитория проекта — около 170 тыс. пенсионеров. Для старта авторы «ЯРядом» планируют запустить пилотный проект на 50–100 семей, доказав, что расстояние больше не мешает заботе.

Следом защищался проект Салавата Мукминова и Владислава Глясмана «ЭкоРезина Балтика». Идею превращения старых автомобильных шин в полезный материал для благоустройства детских и спортивных площадок презентовал Салават Мукминов. Участники продемонстрировали блестящее знание регионального рынка. Они уже нашли «первый круг» сырья: 3620 шин в год дадут 120–130 тонн резиновой крошки. Для понимания масштабов авторы перевели тонны в метры, пояснив, что одна тонна крошки — это 125 квадратных метров бесшовного покрытия. Команда подсчитала, что ёмкость доступного рынка составляет 18–36 млн рублей в год, а для закрытия стартового коммерческого объёма (80–120 тонн крошки) достаточно найти 5–7 клиентов среди производителей плитки или укладчиков покрытий. Проект не пытается сразу захватить всю нишу, а целится в понятную стартовую долю — 13% рынка. Салават Мукминов, отвечая на вопрос жюри о точности цифр, показанных в презентации, подчеркнул: «Мы брали реалистичную картину и лично обзванивали поставщиков, а также ездили ко всем поставщикам лично, чтобы понять рынок».

Александр Наливайко и Александр Кириллов представили «Велобайк — Калининград» — первый на янтарном побережье автоматизированный прокат электровелосипедов с доступом 24/7 через приложение. Презентовал проект Александр Кириллов. Цель предпринимателей — сделать прибрежные города комфортнее и экологичнее, при этом избежав проблем стихийного шеринга. Спикер подчеркнул, что «Велобайк» меняет правила игры: сервис гарантирует контроль скорости, отсутствие хаоса и плотную работу с муниципалитетами. Изучив опыт Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Краснодара и зная местных конкурентов «в лицо», команда выстроила модель «туристической прогулки». Клиентам предлагают получать удовольствие от транспорта, перемещаясь от курорта к курорту, от гостиницы к пляжу или в кафе. Экономика проекта выглядит многообещающе: если ёмкость классического велопроката оценивается в 70 млн рублей в год, то «электропотенциал» составляет 40 млн рублей. Команда ставит перед собой цель выйти на 55 млн рублей в год. Итог презентации прозвучал уверенно: рынок есть, спрос подтверждён, инфраструктура готова.

Завершил выступления команд Игорь Гуреев с проектом «На заре», направленным на популяризацию водных видов спорта на Балтике. Игорь показал видеоролик, демонстрирующий, как проект уже успешно работает в Калининграде, Светлогорске и Зеленоградске. Следующая точка роста — Балтийск. Гуреев представил подробный анализ балтийского рынка, отметив, что аудитория там специфичная: в город едут более продвинутые пользователи, а также есть потенциал спроса среди военнослужащих и их семей. Команда показала экономику проекта и ценообразование, выделив главные драйверы развития: бум внутреннего туризма, круглогодичность и развитие технологий. Не скрывали и барьеры, среди которых непредсказуемая погода, дефицит инфраструктуры и проблемы с логистикой.

Перед президентом Балтийского делового клуба Сергеем Гоз встал непростой выбор, ведь все четыре проекта показали глубокую проработку. «Мне лестно, что все заметили: мы выбрали очень сильные проекты, — обратился к залу наставник. — Фундамент такого выбора заложен в Балтийском деловом клубе, мы не могли выбрать недостойных. Но правила "Бизнес Баттла" требуют… Нас покидает "ЭкоРезина". Ребята, за то время, что вы были с нами (именно не со мной, а с нами, потому что работали ещё и наставники из Балтийского делового клуба), вы реально выросли. Несмотря на то что вы формально покидаете проект, я приглашаю вас пройти все этапы с нами, чтобы у вас по итогу возник хороший бизнес-план, который бы вы могли показать инвестору, и это будет более интересная история, нежели просто получить 2 миллиона. То есть мы продолжаем работать и дадим вам возможность получить цельную экспертную картину».