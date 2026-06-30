Команда Сергея Куренкова: сказочный парк, цветной хлеб, янтарная мастерская и фешен-кластер

Семейный парк впечатлений, возрождение средневековой кухни, мастерская премиальных подарков из янтаря и пространство для локальных дизайнеров — команда Сергея Куренкова — генерального менеджера и владельца ELISA HOTELS & RESORTS, заместителя руководителя представительства ФРИО в Калининградской области — представила проекты, в основе которых лежит культурный код региона, охватив ниши от событийного туризма до развития креативных индустрий.

Первой перед жюри выступила Анжелика Лебедева с проектом «Сказочное Холмогорье» — круглогодичным парком семейных впечатлений на территории 5 гектаров в посёлке Романово. Презентация под звуки гуслей погрузила зал в атмосферу сказки, ремёсел и театра. У проекта Лебедевой уже есть мощная база: создана целая вселенная с собственными героями, книгой «Сказки Холмогорья» и межрегиональным фестивалем, который в прошлом году посетили более 4000 человек. Главная задача сейчас — решить проблему сезонности и масштабировать бизнес, превратив «Холмогорье» из площадки выходного дня в точку притяжения для туристов со всей России. «Партнёр покупает не объект, а доступ к нашей аудитории и событиям», — подчеркнула Анжелика, говоря об инвестиционной привлекательности «Сказочного Холмогорья». Завершилась презентация так же необычно, как и началась, зал дружно подпевал песне «Маленький принц»: «Мчится мой парусник в сказочный путь…»

Евгения Снежко представила авторскую пекарню «ПРОСО Хлеб» из Балтийска, миссия которой — возрождение средневековой кухни и выпечка по уникальным рецептам. Сильная сторона проекта — ниша между массовыми сетями и мелкими ремесленниками, «домашний» формат, натуральный состав и высокий рейтинг 5,0 на «Яндексе». Рост финансовых показателей обоснован расширением ассортимента, включая эксклюзивную линейку цветного хлеба. Главная точка роста, которую видит Евгения, — выход за пределы пекарни и организация кейтеринга уникальных тематических ужинов в исторических локациях, например в замках. В завершение выступления все члены жюри получили в подарок образцы фирменного цветного хлеба и смогли проверить «на вкус» бизнес-проект «ПРОСО Хлеб».

Далее на сцену вышли Анатолий и Ангелина Фурс — отец и дочь, которые превратили семейное хобби в бренд Furs. Более десяти лет Анатолий вручную создаёт изделия из янтаря и ценных пород дерева, а последние два года Ангелина занимается развитием бизнеса. Их миссия — «помогать укреплять деловые связи и выражать важные чувства», создавая премиальные бизнес-подарки. Команда нашла свою нишу на рынке, предложив редкое сочетание материалов, и уже сотрудничает с правительством и Министерством спорта Калининградской области. Цель на ближайшие 18 месяцев — построить собственный бренд с розничными и B2B-продажами, модернизировать мастерскую и защитить интеллектуальную собственность. Жюри получило в подарок образцы изделий с логотипом «Бизнес Баттла».

Завершили защиты Мария Козловская , Наталья Ковалёва и Анна Мирная с проектом «Создано в Калининграде». Это первый в регионе фешен-кластер, который объединит локальных дизайнеров, культуру и производство, чтобы сформировать новый образ Калининграда как центра креативной экономики. Проект решает главную проблему малых брендов — невозможность выжить в одиночку. Команда уже проделала большую работу: создала сообщество из более чем 40 дизайнеров, заключила предварительный договор аренды в культурном квартале «Понарт» и получила поддержку от федерального Института развития индустрии моды Beinopen. Дорожная карта предполагает запуск пробного маркета уже в июле. Прямых конкурентов у проекта в регионе нет.

Принятие решения для наставника оказалось особенно сложным. Сергей Куренков обратился за советом к членам жюри, чтобы выбор был максимально объективным.

«Ребята, до последнего момента не знал, с кем мы пойдём дальше, а с кем расстанемся. Все молодцы, — признался наставник, обращаясь к своей команде. — За этот месяц мы прошли большой путь. Я надеюсь, что помог вам, и обещаю помогать и дальше. Это плохое слово — "расстанемся". Мы не расстанемся, поверьте мне, с проектом "Создано в Калининграде"».

Команда проекта «Создано в Калининграде», покидающая «Бизнес Баттл», поблагодарила всех: «Спасибо организаторам и, конечно же, человеку, который в нас поверил и дал шанс. Для нас это большая школа, мы прошли краш-тест, многое поняли в своём проекте и теперь знаем, куда двигаться дальше. Поэтому только благодарность!»

В следующий раз команды встретятся 16 июля, чтобы принять участие во втором этапе защит на тему «Маркетинговая стратегия». За месяц начинающие предприниматели под руководством наставников должны разработать маркетинговую стратегию, визуальную составляющую проекта и PR-кампанию. По итогам этапа проект покинут ещё 5 участников.

Генеральный партнёр проекта: правительство Калининградской области.

Генеральный спонсор: банк ВТБ (ПАО).

Генеральный партнёр: Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС.

Партнёры проекта: Центр «Мой бизнес», КТПП, Балтийский деловой клуб.

Организатор проекта: медиагруппа «Западная пресса».