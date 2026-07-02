Команда Олега Пономарёва: AI-трекер для бизнеса, платформа для геймификации, агрегатор нейросетей и сервис закупок для HoReCa

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Ссылка Борьба за главный приз в 2 миллиона рублей набирает обороты. 23 июня в Калининграде прошёл первый очный этап восьмого сезона «Бизнес Баттла» — «Анализ рынка и возможностей». Участникам предстояло не просто публично презентовать свои стартапы, но и доказать жюри жизнеспособность бизнес-модели. Ставки высоки: по правилам конкурса, после первой же защиты каждую команду должен покинуть один проект. Защиты в команде Олега Пономарёва — учредителя «SPAR Калининград», доктора экономических наук — прошли под знаком ИТ и искусственного интеллекта. Молодые предприниматели представили высокотехнологичные решения для бизнеса, платформу для геймификации и практико-ориентированный сервис для ресторанной индустрии.

Первыми выступили Иван Сергеев и Роман Ершов с проектом «Пульсар» — AI-агентом, который анализирует «пульс твоего бизнеса». Сравнив собственника с садовником, который должен не кричать на растение, а создавать условия для роста, команда представила продукт как инструмент для ежедневного ухода за «плодом» под названием «прибыль». «Pulsar — это операционный директор в кармане», — объяснили разработчики. Система устанавливается поверх программ автоматизации, анализирует отклонения в метриках, выявляет причинно-следственные связи и предлагает готовые решения, измеряя их эффективность в рублях. В качестве доказательства привели реальный кейс: три управленческих решения, предложенных ИИ и внедрённых в одной торговой точке за месяц, позволили сохранить для бизнеса 265 тысяч рублей. Продавать AI-агента планируют по подписке.

Следом Артём Белоусов и Ольга Прохорова, создатели «Школьной лиги квизов», представили свою новую разработку — платформу Quizaro. Их миссия — стать стандартом для создания интерактивных квизов и игровых образовательных сценариев, которые можно использовать в школах, вузах, музеях и в бизнесе. «Мы создаём платформу, которая превращает любой контент в интерактивный игровой опыт за несколько минут!» — заявили участники. Команда с 8-летним опытом в квиз-индустрии, выросшая до международной сети из 70+ филиалов, делает ставку на скорость и простоту: пользователь загружает контент, а ИИ помогает создать готовую игру. Если раньше на подготовку уходили дни, то теперь это занимает пять минут. Цель на год — запустить MVP и найти 70 первых клиентов, готовых платить за услугу.

Третьим на защиту вышел проект «Призма ИИ». Это российская платформа, объединяющая ведущие нейросети в едином защищённом интерфейсе, что избавляет бизнес от необходимости использовать зарубежные сервисы и сложные способы оплаты. Платформа автоматизирует работу с документами, создание контента и анализ данных. Проект представили Атрей Ален и финалист второго сезона «Бизнес Баттла» Валентин Вахтин. Особый фокус команда делает на решении для ретейла «Призма ИИ Vision» — системе, которая передаёт «правильное сообщение правильному покупателю в правильный момент». Например, мужчина у экрана в магазине не увидит рекламу, адресованную женщинам, а пожилым людям не покажут ролики для молодой аудитории.

Павел Антипов презентовал проект «АвтоСнаб» — сервисную компанию по снабжению ресторанов, кафе и отелей под ключ. Продукт объединяет заведения в единую закупочную сеть, что позволяет сократить расходы на 10–30%, сэкономить время в 10 раз и обеспечить прозрачность закупок (контроль откатов). К «АвтоСнабу» уже подключено 11 заведений в Калининграде, Светлогорске, Зеленоградске и Балтийске. Команда, имеющая более 10 лет опыта в HoReCa, ставит цель в 2026 году охватить 300–500 заведений, а затем выйти в регионы России с высоким турпотоком.