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После пожара в калининградском троллейбусе его производителю запретили продавать машины такого типа

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После пожара в калининградском троллейбусе его производителю запретили продавать машины такого типа - Новости Калининграда | Фото: архив «Клопс»
Фото: архив «Клопс»

После пожара в Калининграде производитель обязан прекратить продавать троллейбусы «Авангард» определённого типа. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе Росстандарта. 

«Должна быть приостановлена любого рода реализация троллейбусов Авангард Сириус типа 5298-0000010. За нарушение данного требования будет применяться административная ответственность», — заявили в ведомстве.

Решение приняли по итогам внеплановой выездной проверки производителя — АО «Транс-Альфа». Она была согласована с прокуратурой, а основанием послужила информация, поступившая от АО «Калининград-ГорТранс».

Перевозчик заподозрил производителя в возможном несоответствии конструкции троллейбуса обязательным требованиям. В частности, полюса аккумуляторной батареи не защищены от короткого замыкания, а аварийный люк установлен на крыше.

Проверяющие ссылались на применение «защитительной оговорки технического регламента Таможенного союза "О безопасности колёсных транспортных средств"» и выявили многочисленные документарные нарушения. Компании «Транс-Альфа» выдали несколько предписаний. 

«Изготовитель обязан разработать и согласовать с Росстандартом программу мероприятий по предотвращению причинения вреда (отзывная программа). Такая программа должна будет включать в себя конкретные мероприятия, направленные на устранение выявленных нарушений», — говорится в сообщении.

Как эти троллейбусы появились в Калининграде

Два троллейбуса «Авангард» впервые вышли на маршрут №7 в январе 2025 года. Проехав пару кругов, один из них сломался, его пришлось буксировать в депо. После этого машины почти две недели не выпускали на линию. Закупка обошлась бюджету в 77,5 млн рублей.

1 апреля 2026-го один из новых троллейбусов загорелся на Московском проспекте. Пассажиры рассказывали, что во время ЧП в салоне не открывались двери — людям пришлось разбивать стёкла и выбираться через окна.

Позднее с линии сняли и второй троллейбус этого производителя. Его отправили на обследование в Москву. В мэрии заявили, что если экспертиза подтвердит проблемы с аккумуляторами или другими компонентами, город будет требовать возврата денег за обе машины.

Меньше чем за месяц до пожара в Калининграде троллейбус того же производителя загорелся в Калуге. Похожие инциденты ранее происходили в Рыбинске, Ялте, Санкт-Петербурге и Братске.

После пожара в Калининграде региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

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