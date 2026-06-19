Разрушительное благоустройство, топливный кризис и ожидание плюшек: события недели, которые обсуждали в Калининграде

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Ссылка Дамир Батыршин Авторская колонка

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Ссылка Карты, деньги, 10 лет На неделе стали, наконец, известны сроки ввода в действие «Карты жителя Калининградской области». Согласно проекту постановления регионального правительства, она должна быть запущена уже с 1 июля. Таким образом, обещания властей успеть к празднованию юбилея области 4 июля близки к реализации. Правда, пока не совсем ясно, что собой будет представлять новый сервис, какие льготы и привилегии для местных жителей будут предоставляться. Судя по реакции на новость в социальных сетях, одни калининградцы ожидают, что карта станет чуть ли не панацеей от всех бед, связанных с наплывом туристов. Это высокие цены на продукты, общепит, билеты в музей и прочие «радости» курортного региона. Местные получат скидки. Уже появляются предложения выдавать карту не всем, кто зарегистрирован в области, а ввести ценз оседлости, чтобы претендовать на неё могли лишь те, у кого стаж постоянного пребывания не менее 10 лет. Другие настроены более скептически и считают, что особых плюшек никто не получит. Как будет в реальности, все узнают совсем скоро: ждать осталось недолго.

Бензин как налог Неделя в России осложнилась событиями на топливном рынке, где возник дефицит бензина и солярки. И это нашло отражение в Калининградской области. Региональное правительство признало, что у некоторых топливных компаний существуют трудности, связанные с логистикой. Что это за компании, не сообщается, но все и так знают, о чём речь. Стелы перед АЗС с нулями вместо стоимости бензина говорят сами за себя. Хотя власти успокаивают, что ситуация под контролем, признаки кризиса в регионе всё равно есть. Это и введение предоплаты за покупку топлива, и запрет на отгрузку в канистры на одних заправках, и резкий скачок цен на других. Роптать и жаловаться на это вряд ли имеет смысл. Если искусственно сдерживать цены, может возникнуть дефицит. А метнуться в Польшу или Литву за бензином у большинства нет никакой возможности. Признаки кризиса также в том, что теперь экологический стандарт топлива вместо Евро-5 будет Евро-3. Калининградцам уже дали совет, как избежать проблем с двигателем, и эти меры тоже несут дополнительные расходы. И деваться опять же некуда. Это как налоги, которые нужно платить в любом случае. Ну или ходить пешком.

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Ремонт, которого не надо На неделе в Калининграде возникло несколько скандалов, связанных с городской средой и экологией. На улице Галицкого историк обнаружил, что обещания сохранить при ремонте дороги старую брусчатку так и не выполнены. Вместо камней, которые были во вполне приличном состоянии, дорожники уложили на тротуар асфальт. На самой дороге брусчатка оставлена, но из-за движения большегрузной техники она находится в таком состоянии, что волей-неволей скоро придётся её заменить. На ул. Полоцкой, где тоже идёт ремонт, жители пришли в ужас от того, как обошлись с местными деревьями. Корни подрубили под самый ствол. В результате такого ремонта зелёные насаждения там, скорее всего, погибнут. И значит, через пару лет можно ожидать падения стволов на машины и прохожих. На жалобы отреагировало минприроды, и теперь виновным грозит штраф до 300 тысяч рублей. В такой же ужас пришли те, кто ходит мимо Северного вокзала. Там при замене тротуарной плитки большую иву окопали так, что повредили корни. Вокруг дерева сделали бетонное кольцо, что, наверное, должно защитить плитку от вспучивания, но с большей долей уверенности приведёт к гибели дерева. Все эти случаи объединяет то, что дорожные работы велись одной и той же компанией — «Мосинжиниринг». Это уже не первые претензии к дорожникам, но ситуация повторяется вновь и вновь. Контроль за деятельностью дорожников должны осуществлять не жители, не активисты и историки, а чиновники. Это входит в их должностные обязанности. В правилах благоустройства Калининграда прямо указано, как должны защищаться деревья. И то, что каждый раз при ремонте происходят инциденты, говорит о том, что система контроля не работает. Надо ли удивляться, что горожане, как правило, скептически относятся ко всякого рода проектам благоустройства. На словах и на бумаге всё красиво. На деле же — разрушенная историческая среда, загубленные деревья и ремонт такого качества, что через пару лет нужно делать снова.