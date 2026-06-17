«Дефицита нет»: правительство прокомментировало ситуацию с топливом в Калининградской области

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области нет проблем с обеспечением топливом, перебои у отдельных компаний связаны с перестройкой логистики. Об этом сообщила пресс‑секретарь губернатора Алексея Беспрозванных Мариам Башкирова.

«Министерство развития инфраструктуры Калининградской области ведёт ежедневный мониторинг поступления нефтепродуктов в регион и находится в постоянном взаимодействии со всеми участниками топливного рынка. В настоящий момент объёмов топлива в Калининградской области достаточно для обеспечения всех нужд потребителей, дефицита нет», — говорится в сообщении.

Башкирова отметила, что возможные краткосрочные перебои у небольших оптовых поставщиков вызваны временной перенастройкой логистических цепочек. Правительство региона продолжает контролировать ситуацию, чтобы обеспечить стабильные поставки топлива.