«Карта калининградца» готовится к запуску уже с 1 июля

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Региональное правительство планирует с 1 июля 2026 года запустить государственную информационную систему «Карта жителя Калининградской области». Проект постановления опубликован для публичного обсуждения 16 июня, которое продлится семь дней. За это время все заинтересованные стороны могут направить свои предложения и замечания к документу.

За запуск и работу системы будут отвечать областное министерство цифровых технологий и связи ГКУ «Центр цифровых технологий». Перед вводом системы в эксплуатацию ведомствам предстоит завершить ряд подготовительных работ. В частности, необходимо проверить систему на соответствие требованиям информационной безопасности, обучить пользователей и сотрудников, а также оформить права на использование программного обеспечения.

Согласно проекту документа, «Карта жителя Калининградской области» станет единой цифровой платформой, через которую жители региона смогут пользоваться различными сервисами.