«Меняйте чаще фильтры и заправляйтесь на правильных АЗС»: калининградский транспортник — о снижении требований к топливу

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Снижение требований к производству топлива в России со стандарта Евро-5 до Евро-3 влечёт необходимость усилить внимание к обслуживанию двигателей автомобилей. Об этом «Клопс» заявил руководитель калининградской транспортной компании «Сталена» Сергей Гоз, комментируя решение властей разрешить нефтеперерабатывающим предприятиям увеличить уровень серы в бензине и солярке.

Вместо 10 мг серы на один килограмм дизтоплива разрешается показатель в 350 мг, бензина — до 150 мг.

«Бояться этого не надо, — отметил Сергей Гоз. — Те, кто работают с техникой давно, прекрасно понимают, что в этом случае нужно делать. Во-первых, я бы рекомендовал чаще менять топливные фильтры. В стандартном варианте это было один раз при определённом пробеге. Сейчас лучше это делать чаще, может быть, раза два-три. Также я советую снизить межинтервальный пробег масла процентов на 10-15. Ну и, безусловно, необходимо заправляться на правильных АЗС и не смотреть, что где-то дешевле на три рубля. Можно потом потратиться на очень дорогой ремонт двигателя и топливной аппаратуры».