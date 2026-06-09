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В Калининграде суд постановил начать новое следствие по делу об убийстве 7-летнего мальчика в Черняховске в связи с тем, что участники процесса «высказали новые важные обстоятельства». Об этом сообщает корреспондент «Клопс» из зала суда во вторник, 9 июня.

О непростом разбирательстве заявил в процессе председательствующий Евгений Быков. Будут исследованы протоколы, в которых содержатся фото ребёнка и записи разговоров матери с дочкой — сестрой погибшего мальчика.

Защита Анастасии высказала возражения, поскольку та уже выступила с последним словом. Защита Сергея, отчима мальчика, поддержала позицию коллеги. Судья отметил, что обвиняемому ещё будет предоставлена возможность выступить с последним словом.



«Суд запросит диски и информацию, изъятую из телефонов, и исследует их в судебных заседаниях.

Дело непростое, и нужно в нём разбираться досконально, до мелочей.

Нужно выяснить, что было, кто виноват и кто какую ответственность должен нести. Если есть сомнения, суд будет в этом разбираться, — заявил судья и обратился к подсудимым. — Если они утверждают, что сговора не было никакого, в переговорах, в телефоне такая информация может содержаться».