Калининград ждёт футбол: что сказали тренеры и игроки перед матчем Россия — Тринидад и Тобаго

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Предстоящая встреча между сборными России и Тринидада и Тобаго по футболу будет приурочена к 80‑летию Калининградской области. В честь этого события на капитанской повязке появится символика праздника. Кроме того, на время игры сборных главному стадиону региона вернут прежнее название — «Калининград». Об этом рассказали на предматчевой пресс-конференции в понедельник, 8 июня.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин общение с журналистами пропустил, его заменил старший тренер Виктор Онопко. Наставник объяснил отсутствие рабочей рутиной: тренерский штаб сейчас плотно разбирает соперника, а информации о команде из Центральной Америки не так много.

«Карпин уже дал очень много интервью, это ротация», — подчеркнул Онопко.

Ещё один вопрос, интересующий болельщиков: почему в составе не будет вратаря Матвея Сафонова, который недавно вместе с «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов.

«30 мая он провёл финал, завоевал титул. Понятно, что болельщики хотели бы видеть и Сафонова, и Головина, но мы приняли такое решение», — рассказал Онопко. При этом тренер заверил, что все остальные футболисты готовы к поединку: в распоряжении штаба 20 полевых игроков и три вратаря.

Отдельно Онопко похвалил газон в Калининграде: «Поле очень хорошее, мягкая трава, мне оно нравится. Великолепно».

Для двух футболистов сборной России эта встреча имеет особое значение: Мингиян Бивеев и Максим Петров выступают за калининградскую «Балтику». Оба признались, что мечтают выйти на поле при родных фанатах.

«Конечно, для нас очень круто было бы сыграть на родном стадионе при своих болельщиках, поэтому будем надеяться, что это случится и мы выйдем на поле», — поделился Максим Петров.

Мингиян Бивеев добавил, что сам факт вызова в сборную — уже признание ежедневной работы: «То, что мы здесь находимся, у каждого футболиста заслуживает уважения».

Тренер сборной Тринидада и Тобаго Дерек Кинг назвал предстоящую игру серьёзным испытанием. Островитяне понимают, что выходят против сильного соперника, и рассчитывают, что этот матч станет хорошей тренировкой перед осенними играми Лига наций КОНКАКАФ. Путь команды в Калининград получился непростым: игроки добирались через Нью‑Йорк, Стамбул и Москву.

«Это было очень длинное путешествие, но это часть международного футбола. Времени на осмотр достопримечательностей не было. Воскресенье и понедельник ушли на тренировки и акклиматизацию. Наш главный фокус направлен на матч», — подчеркнули в штабе карибской сборной.

Особое внимание тренер Тринидада и Тобаго уделил тактике: по его словам, российская сборная — физически мощная команда, которая активно действует у чужих ворот.

«Нападающие играют в тесном физическом контакте, команда в целом очень собранная и сильная. Мы понимаем, что играть с ней будет тяжело, но надеемся, что за счёт дисциплины и оборонительной тактики сможем провести эту игру достойно», — рассказал о плане на игру Кинг.

В состава гостей нет Ливай Гарсия, нападающий, который выступает в чемпионате России за московский «Спартак», отсутствует по семейным обстоятельствам.

В понедельник обе сборные провели предматчевую тренировку. В воздухе чувствовались напряжение и предвкушение: Калининград ждёт яркого матча, а футболисты готовы показать всё, на что способны.