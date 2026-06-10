Три мяча и аншлаг: фоторепортаж с победы сборной России в Калининграде

Вечер получился не только футбольным, но и праздничным. Подпортил впечатления лишь зарядивший ливень.

Трибуны арены заполнились задолго до стартового свистка: на площади работала фан-зона, звучала музыка — перед игрой зрителей ждали и выступления артистов. За пределами трибун пела группа «Пропаганда», а уже перед самим стартовым свистком в центре поля появился Найк Борзов. Государственный гимн России исполнил Ансамбль песни и пляски Балтийского флота — зрители встретили его аплодисментами.

Россия открыла счёт уже на 7-й минуте

С самого начала россияне захватили инициативу. Самый яркий момент стартового отрезка — гол Мингияна Бевеева. Защитник «Балтики» оказался в нужном месте и отправил мяч в сетку ворот гостей. Этот гол стал для него дебютным в форме национальной сборной и первым в истории калининградского клуба.

К исходу 15-й минуты преимущество хозяев удвоил Александр Сильянов. После розыгрыша стандарта он сыграл на подборе и в одно касание пробил мимо голкипера Тринидада и Тобаго. Хозяева полностью контролировали происходящее на поле.

Третий мяч в матче был забит на 60-й минуте — отличился Алексей Батраков. Россияне довели игру до уверенной победы, не дав сопернику возможности вернуться в матч.

Встречу на стадионе «Калининград» посетили 27 618 зрителей. Поддержка трибун ощущалась на протяжении всей игры.

Игроки «Балтики» в составе сборной

В матче приняли участие два представителя калининградского клуба — Мингиян Бевеев и Максим Петров. Для болельщиков «Балтики» это стало дополнительным поводом для гордости.