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«Поле выдержало»: Карпин высказался о матче в Калининграде, который прошёл под проливным дождём

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«Поле выдержало»: Карпин высказался о матче в Калининграде, который прошёл под проливным дождём - Новости Калининграда | Фото: Михаил Шапаев, РФС
Фото: Михаил Шапаев, РФС

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал великолепной атмосферу на стадионе «Калининград» (наименование арены на игры главной команды страны), где прошёл матч против Тринидада и Тобаго. Наставник поделился эмоциями сразу после поединка во вторник, 9 июня. 

«И поддержка — люди не просто пришли, а пришли именно поддерживать. Очень приятно играть и в Волгограде, и в Калининграде. Лично я бы с удовольствием ещё посетил эти города», — сказал Карпин.

Наставник добавил, что команда ждёт решения Российского футбольного союза о дальнейших соперниках и городах проведения матчей.

Тренера также спросили, насколько повлиял на игру ливень, который зарядил прямо перед стартовым свистком. «Нет, никаких корректив погода не внесла, — ответил наставник. — Ещё до игры мы просили полить поле. Нас услышали, поле полили, оно выдержало, поэтому всё идеально».

Товарищеская встреча между сборной России и Тринидадом и Тобаго завершилась победой хозяев со счётом 3:0.  

Тема:
Футбольный матч Россия — Тринидад и Тобаго в Калининграде
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