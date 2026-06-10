Найк Борзов рассказал, как выбрал песню для открытия матча Россия — Тринидад и Тобаго в Калининграде

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Для товарищеского матча между Россией и Тринидад и Тобаго в Калининграде Найк Борзов выбрал песню с максимально позитивным посылом. Об этом рок-музыкант рассказал «Клопс» во вторник, 9 июня.

По словам автора хита «Верхом на звезде», песня объединяет под девизом, звучащим в припеве: «О жизнь, ты прекрасна!»