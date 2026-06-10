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Найк Борзов рассказал, как выбрал песню для открытия матча Россия — Тринидад и Тобаго в Калининграде

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Найк Борзов рассказал, как выбрал песню для открытия матча Россия — Тринидад и Тобаго в Калининграде - Новости Калининграда | Фото: «Клопс»
Найк Борзов рассказал, как выбрал песню для открытия матча Россия — Тринидад и Тобаго в Калининграде - Новости Калининграда | Фото: «Клопс»
Найк Борзов рассказал, как выбрал песню для открытия матча Россия — Тринидад и Тобаго в Калининграде - Новости Калининграда | Фото: «Клопс»
Фото: «Клопс»

Для товарищеского матча между Россией и Тринидад и Тобаго в Калининграде Найк Борзов выбрал песню с максимально позитивным посылом. Об этом рок-музыкант рассказал «Клопс» во вторник, 9 июня.

По словам автора хита «Верхом на звезде», песня объединяет под девизом, звучащим в припеве: «О жизнь, ты прекрасна!»

Найк Борзов рассказал, как выбрал песню для открытия матча Россия — Тринидад и Тобаго в Калининграде - Новости Калининграда | Фото: скриншот сторис официального аккаунта музыканта
Найк Борзов рассказал, как выбрал песню для открытия матча Россия — Тринидад и Тобаго в Калининграде - Новости Калининграда | Фото: скриншот сторис официального аккаунта музыканта
Фото: скриншот сторис официального аккаунта музыканта

В город музыканты прилетели днём. Сперва Калининград встретил рокеров отменной погодой. Найк разместил несколько постов в соцсетях, где приветствовал горожан в лучах жаркого июньского солнца. Однако ближе к вечеру набежали тучи и начался ливень. 

Группа выступила под проливным дождём, однако по словам Найка, никто не пострадал, аппаратуру капризы природы не испортили. «Всё нормально, и не такое осиливали!» — сказал музыкант. 

Товарищеская встреча между сборнами России и Тринидада и Тобаго завершилась победой хозяев со счётом 3:0. Матч посетили 27 616 зрителей. 

Тема:
Футбольный матч Россия — Тринидад и Тобаго в Калининграде
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