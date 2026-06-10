Найк Борзов рассказал, как выбрал песню для открытия матча Россия — Тринидад и Тобаго в Калининграде

Для товарищеского матча между Россией и Тринидад и Тобаго в Калининграде Найк Борзов выбрал песню с максимально позитивным посылом. Об этом рок-музыкант рассказал «Клопс» во вторник, 9 июня.
По словам автора хита «Верхом на звезде», песня объединяет под девизом, звучащим в припеве: «О жизнь, ты прекрасна!»
В город музыканты прилетели днём. Сперва Калининград встретил рокеров отменной погодой. Найк разместил несколько постов в соцсетях, где приветствовал горожан в лучах жаркого июньского солнца. Однако ближе к вечеру набежали тучи и начался ливень.
Группа выступила под проливным дождём, однако по словам Найка, никто не пострадал, аппаратуру капризы природы не испортили. «Всё нормально, и не такое осиливали!» — сказал музыкант.
Товарищеская встреча между сборнами России и Тринидада и Тобаго завершилась победой хозяев со счётом 3:0. Матч посетили 27 616 зрителей.