Игрок «Балтики» Бевеев рассказал, что почувствовал после первого гола за сборную России

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Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев стал первым игроком калининградского клуба, которому удалось отличиться в составе сборной России. После матча с командой Тринидада и Тобаго футболист поделился своими эмоциями.

Бевеев отметил, что и он, и ещё один представитель «Балтики» в сборной, Максим Петров, хорошо знают местную публику и чувствовали внимание со стороны трибун. Мингияну особенно запомнилось, как болельщики скандировали его имя.

«Это очень приятное и важное событие как для области, так и для меня. Здесь футбол любят, и хочется, чтобы почаще сборная приезжала. Я, если честно, впервые услышал такую поддержку и любовь людей. Это вызывает уважение и чувство, что нужно двигаться дальше, что я на правильном пути», — сказал Бевеев.

Футболист признался, что не задумывался о звании лучшего игрока матча: «Я даже не думал об этом. Если бы за это квартиру давали, то переживания были, а так — ничего страшного».

Бевеев отметил, что сборная России действовала дисциплинированно и уверенно, хотя могла забить больше трёх мячей. Комментируя свой гол, защитник пошутил, что перед матчем не слишком удачно проявил себя в одном из съёмочных челленджей, зато во время игры сумел точно попасть в цель. Он допустил, что дождь и скользкий мяч осложнили задачу вратарю соперников.

30-летний футболист объяснил свои успехи: «Много факторов. Был не готов раньше, сейчас готов. Каждый тренер дал мне определённый опыт — как позитивный, так и негативный. Из этого и складывается результат». Он признался, что ему было немного жаль Максима Петрова, который имел хорошие возможности отличиться, но не смог реализовать свои шансы перед родными трибунами.

После окончания сезона футболист собирается провести отпуск в Стамбуле, а затем вновь приступить к тренировкам.

Товарищеская встреча в Калининграде завершилась победой россиян со счётом 3:0.