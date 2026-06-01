Купание разрешено в одном месте: погода на калининградском побережье 1 июня

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В Калининградской области стартовал пляжный сезон, но зайти в воду можно будет лишь в одном месте. Информацию «Клопс» передали спасатели.

В понедельник, 1 июня, море ещё не прогрелось. На большинстве курортов подняты чёрные флаги.