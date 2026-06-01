10:35

Купание разрешено в одном месте: погода на калининградском побережье 1 июня

  1. Калининград
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Купание разрешено в одном месте: погода на калининградском побережье 1 июня - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

В Калининградской области стартовал пляжный сезон, но зайти в воду можно будет лишь в одном месте. Информацию «Клопс» передали спасатели. 

В понедельник, 1 июня, море ещё не прогрелось. На большинстве курортов подняты чёрные флаги.

  • Балтийск: чёрный флаг, температура воды 8-10 °C, волнения нет.
  • Зеленоградск: информации нет, идёт подготовка к пляжному сезону.
  • Пионерский: флаг зелёный, купание разрешено. Температура воды +14 °C.
  • Светлогорск: чёрный флаг, заходить в воду нельзя. Температура воды +13 °C, ветер северо-западный. 
  • Янтарный: флаг красный, купание запрещено. Температура воды +10 °C.

Информация актуальна на момент публикации.

Тема:
Ситуация на морских пляжах Калининградской области в купальный сезон 2026
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