«Прошу строго не наказывать»: мать убитого в Черняховске мальчика выступила с последним словом (видео)

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Мать первоклассника Димы (имя изменено), убитого в Черняховске в прошлом году, выступила в суде с последним словом. Корреспондент «Клопс» побывал на заседании в пятницу, 29 мая.

«Одного ребёнка я уже потеряла, — сказала Анастасия. — Прошу меня строго не наказывать и назначить минимальное наказание, чтобы я скорее вернулась к своей дочери».