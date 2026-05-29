12:00

«Прошу строго не наказывать»: мать убитого в Черняховске мальчика выступила с последним словом (видео)

  1. Калининград
Автор:
«Прошу строго не наказывать»: мать убитого в Черняховске мальчика выступила с последним словом (видео) - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Мать первоклассника Димы (имя изменено), убитого в Черняховске в прошлом году, выступила в суде с последним словом. Корреспондент «Клопс» побывал на заседании в пятницу, 29 мая.

«Одного ребёнка я уже потеряла, — сказала Анастасия. — Прошу меня строго не наказывать и назначить минимальное наказание, чтобы я скорее вернулась к своей дочери».

Ранее Анастасия признала вину по двум статьям — 125 УК РФ («Оставление в опасности») и 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Обвинения в истязании женщина отрицает. Отчим также признал свою вину частично.

Следующее заседание состоится 9 июня, на нём будет предоставлена возможность высказать последнее слово отчиму мальчика Сергею. После этого суд удалится на совещание для вынесения приговора.

Тема:
Убийство 7-летнего мальчика в Черняховске
Свежие новости по теме
«Прошу строго не наказывать»: мать убитого в Черняховске мальчика выступила с последним словом (видео)
29 мая 2026
12:00
В Черняховске пошли под суд бывшие сотрудницы ПДН, допустившие убийство семилетнего мальчика
27 мая 2026
15:00
Прокуратура просит пожизненный срок для отчима убитого в Черняховске мальчика и 8 лет колонии для его матери
14 мая 2026
11:49
«Не бил и не душил»: мать убитого в Черняховске 7-летнего мальчика на суде отрицала то, в чём призналась следователям
14 апреля 2026
18:15
«Сначала я думал, что он придуривается»: отчим 7-летнего мальчика из Черняховска рассказал, как умирал ребёнок
08 апреля 2026
18:00
Все новости по теме
7 015
Суды