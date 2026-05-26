12:03

В Зеленоградске почти на неделю запретят ездить и парковаться возле местного ФОКа

  1. Калининград
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В Зеленоградске с 26 по 30 мая ограничат движение и стоянку на парковке у детско-юношеской спортивной школы «Янтарь». Об этом пишут в телеграм-канале администрации округа.

Ограничения связаны с проведением X Российско-китайских летних молодёжных игр и будут действовать только во время соревнований. Водителям советуют заранее учитывать это при поездках в район физкультурно-оздоровительного комплекса.

Российско-китайские летние молодёжные игры начались 25 мая в Светлогорске. На церемонию приехал министр спорта России Михаил Дегтярёв, а президент Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям соревнований.

Тема:
Российско-китайские молодёжные игры – 2026 в Калининграде
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