14:54

Триумф гостей и борьба на равных: как прошёл первый день Российско-китайских игр в Калининграде

  1. Калининград
Триумф гостей и борьба на равных: как прошёл первый день Российско-китайских игр в Калининграде - Новости Калининграда

В Янтарном крае подвели итоги главных событий дебютного дня Российско-китайских игр.

26 мая в Калининградской области стартовала соревновательная программа Х Российско-китайских летних молодёжных игр. В первый день атлеты состязались в шести видах спорта, разыграв первые комплекты медалей.

Главным событием дня стали финалы в командном турнире по настольному теннису. Победу в этой дисциплине праздновали китайские спортсмены, которые традиционно считаются фаворитами. И мужская, и женская сборные КНР обыграли российские команды с одинаковым счётом 3:1 по партиям. Так обе золотые награды дебютного дня уехали в Китай.

Триумф гостей и борьба на равных: как прошёл первый день Российско-китайских игр в Калининграде - Новости Калининграда
Триумф гостей и борьба на равных: как прошёл первый день Российско-китайских игр в Калининграде - Новости Калининграда
Триумф гостей и борьба на равных: как прошёл первый день Российско-китайских игр в Калининграде - Новости Калининграда

Российская теннисистка Злата Терехова поделилась своими впечатлениями от игры с сильными соперницами:

«Я могла выиграть, но немного не получилось. Это очень позитивный опыт. Китаянки — сильные игроки, и матчи с такими оппонентами делают сильнее и нас самих. Безумно рада, что могу выступать с флагом и гимном и представлять свою страну. Думаю, это важно для каждого спортсмена».

Параллельно в спорткомплексе «АВТОТОР-Арена» развернулась борьба в других дисциплинах. Здесь состоялись полуфиналы по скалолазанию в категории «лазание на трудность», а также грациозные выступления по художественной гимнастике в индивидуальной программе и групповых упражнениях.

Триумф гостей и борьба на равных: как прошёл первый день Российско-китайских игр в Калининграде - Новости Калининграда
Триумф гостей и борьба на равных: как прошёл первый день Российско-китайских игр в Калининграде - Новости Калининграда
Триумф гостей и борьба на равных: как прошёл первый день Российско-китайских игр в Калининграде - Новости Калининграда

Другие спортивные площадки региона также приняли масштабные старты. В городе Светлом на базе комплекса «Атлант» прошли зрелищные матчи по бадминтону в одиночном и парном разрядах.

На побережье в Зеленоградске стартовали групповые игры по пляжному волейболу, а в калининградском дворце спорта «Янтарный» прошли напряжённые поединки по классическому волейболу среди юношей и девушек.

Тема:
Российско-китайские молодёжные игры – 2026 в Калининграде
Свежие новости по теме
В Калининграде завершились Российско-китайские молодёжные игры (фото)
31 мая 2026
12:33
Наши синхронистки оформили золотой дубль: как в Калининграде прошёл четвёртый день Российско-китайских игр
30 мая 2026
11:53
Золотые хет-трики художниц и синхронисток: в Калининграде подвели итоги второго дня Российско-китайских игр
28 мая 2026
15:52
Российские спортсмены завоевали первые золотые медали на X Российско-китайских молодежных играх
28 мая 2026
10:48
Триумф гостей и борьба на равных: как прошёл первый день Российско-китайских игр в Калининграде
27 мая 2026
14:54
Все новости по теме
1 870
Спорт