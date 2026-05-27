Триумф гостей и борьба на равных: как прошёл первый день Российско-китайских игр в Калининграде

В Янтарном крае подвели итоги главных событий дебютного дня Российско-китайских игр.
26 мая в Калининградской области стартовала соревновательная программа Х Российско-китайских летних молодёжных игр. В первый день атлеты состязались в шести видах спорта, разыграв первые комплекты медалей.
Главным событием дня стали финалы в командном турнире по настольному теннису. Победу в этой дисциплине праздновали китайские спортсмены, которые традиционно считаются фаворитами. И мужская, и женская сборные КНР обыграли российские команды с одинаковым счётом 3:1 по партиям. Так обе золотые награды дебютного дня уехали в Китай.
Российская теннисистка Злата Терехова поделилась своими впечатлениями от игры с сильными соперницами:
«Я могла выиграть, но немного не получилось. Это очень позитивный опыт. Китаянки — сильные игроки, и матчи с такими оппонентами делают сильнее и нас самих. Безумно рада, что могу выступать с флагом и гимном и представлять свою страну. Думаю, это важно для каждого спортсмена».
Параллельно в спорткомплексе «АВТОТОР-Арена» развернулась борьба в других дисциплинах. Здесь состоялись полуфиналы по скалолазанию в категории «лазание на трудность», а также грациозные выступления по художественной гимнастике в индивидуальной программе и групповых упражнениях.
Другие спортивные площадки региона также приняли масштабные старты. В городе Светлом на базе комплекса «Атлант» прошли зрелищные матчи по бадминтону в одиночном и парном разрядах.
На побережье в Зеленоградске стартовали групповые игры по пляжному волейболу, а в калининградском дворце спорта «Янтарный» прошли напряжённые поединки по классическому волейболу среди юношей и девушек.