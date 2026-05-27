Триумф гостей и борьба на равных: как прошёл первый день Российско-китайских игр в Калининграде

Главным событием дня стали финалы в командном турнире по настольному теннису. Победу в этой дисциплине праздновали китайские спортсмены, которые традиционно считаются фаворитами. И мужская, и женская сборные КНР обыграли российские команды с одинаковым счётом 3:1 по партиям. Так обе золотые награды дебютного дня уехали в Китай.

26 мая в Калининградской области стартовала соревновательная программа Х Российско-китайских летних молодёжных игр. В первый день атлеты состязались в шести видах спорта, разыграв первые комплекты медалей.

Российская теннисистка Злата Терехова поделилась своими впечатлениями от игры с сильными соперницами:

«Я могла выиграть, но немного не получилось. Это очень позитивный опыт. Китаянки — сильные игроки, и матчи с такими оппонентами делают сильнее и нас самих. Безумно рада, что могу выступать с флагом и гимном и представлять свою страну. Думаю, это важно для каждого спортсмена».

Параллельно в спорткомплексе «АВТОТОР-Арена» развернулась борьба в других дисциплинах. Здесь состоялись полуфиналы по скалолазанию в категории «лазание на трудность», а также грациозные выступления по художественной гимнастике в индивидуальной программе и групповых упражнениях.