10:48

Российские спортсмены завоевали первые золотые медали на X Российско-китайских молодежных играх

  1. Калининград
Российские спортсмены завоевали первые золотые медали на X Российско-китайских молодежных играх - Новости Калининграда

Сборная России завоевала сразу шесть золотых медалей: три в синхронном плавании и три в художественной гимнастике.

Владимир Першин и Арина Тумкина одержали победу в технической программе смешанных дуэтов (212,4083 балла). Наши синхронисты опередили китайскую пару на 13,3749 балла.

Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина выиграли в технической программе дуэтов (294,7957). Отрыв от соперников из Китая составил 16,0098 балла.

Сборная России также заняла первое место в произвольной программе групп (245,4280). Сборная Китая стала второй, набрав 222,3983 балла.

В художественной гимнастике личное многоборье выиграла Алеся Найфонова (109,900). Серебро тоже ушло россиянке, Александра Кирюшина получила 107,100 балла. Тройку призёров замкнула китаянка Сай Йитон (95,500).

Сборная России одержала победу в многоборье групп (51,900). Наши гимнастки на 8,800 балла обошли соперниц из Китая.

Также россиянки стали лучшими в командном первенстве, набрав 469,350 балла. Китайская команда заняла второе место с 409,900 балла.

Тема:
Российско-китайские молодёжные игры – 2026 в Калининграде
Свежие новости по теме
В Калининграде завершились Российско-китайские молодёжные игры (фото)
31 мая 2026
12:33
Наши синхронистки оформили золотой дубль: как в Калининграде прошёл четвёртый день Российско-китайских игр
30 мая 2026
11:53
Золотые хет-трики художниц и синхронисток: в Калининграде подвели итоги второго дня Российско-китайских игр
28 мая 2026
15:52
Российские спортсмены завоевали первые золотые медали на X Российско-китайских молодежных играх
28 мая 2026
10:48
Триумф гостей и борьба на равных: как прошёл первый день Российско-китайских игр в Калининграде
27 мая 2026
14:54
Все новости по теме
1 723
Спорт