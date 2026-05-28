Российские спортсмены завоевали первые золотые медали на X Российско-китайских молодежных играх

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Сборная России завоевала сразу шесть золотых медалей: три в синхронном плавании и три в художественной гимнастике.

Владимир Першин и Арина Тумкина одержали победу в технической программе смешанных дуэтов (212,4083 балла). Наши синхронисты опередили китайскую пару на 13,3749 балла.

Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина выиграли в технической программе дуэтов (294,7957). Отрыв от соперников из Китая составил 16,0098 балла.

Сборная России также заняла первое место в произвольной программе групп (245,4280). Сборная Китая стала второй, набрав 222,3983 балла.