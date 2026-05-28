Золотые хет-трики художниц и синхронисток: в Калининграде подвели итоги второго дня Российско-китайских игр

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Ссылка В регионе рассказали, кому достались новые медали на соревнованиях. 27 мая на Х Российско-китайских молодёжных летних играх спортсмены двух стран сражались за победу сразу в 11 видах спорта, разыграв 17 комплектов наград. Триумф России на воде В синхронном плавании россияне выиграли все три медали высшей пробы. В программе дуэтов победу одержали Анастасия Сидорина и Кристина Чеханова. В смешанных дуэтах золото взяли Владимир Першин и Арина Тумкина. Лучшей в групповых соревнованиях стала команда в составе Эльвиры Алмазовой, Алисы Готальской, Александры Завьяловой, Александры Пищиковой, Анны‑Марии Фомичевой, Лики Чечуры, Полины Чибисовой, Алисы Шевченко, Екатерины Штатновой, Александры Клениной и Варвары Барабашовой. «Золотые» гимнастки Хозяйки соревнований взяли всё золото и в художественной гимнастике, победив в групповом многоборье и командном первенстве. В личном первенстве золотую медаль выиграла Алеся Найфонова, второе место заняла Александра Кирюшина, а бронза досталась китайской спортсменке Сан Йитон.

«Лазание на трудность» за Китаем В скалолазании китайские спортсмены подтвердили статус фаворитов, забрав золотые медали в мужском и женском зачёте. Среди юниоров весь пьедестал мог стать китайским, если бы не россиянин Дмитрий Осоков, завоевавший бронзу. Победу праздновал Чу Ченбин, а серебро досталось Му Церуну. У девушек золото также уезжает в Китай благодаря Тан Ютин, которая опередила россиянок Марию Силкину, забравшую серебро, и Яну Мамаеву, получившую бронзу. Победа в баскетболе и волейболе В «Янтарном» юноши и девушки двух стран встретились в играх по баскетболу и волейболу. В упорной борьбе российские спортсменки сломили сопротивление соперниц со счётом 77:75, а парни победили гостей более уверенно — 95:62. В волейболе российские юниоры и юниорки не отдали оппонентам ни одного сета.