15:52

Золотые хет-трики художниц и синхронисток: в Калининграде подвели итоги второго дня Российско-китайских игр

  1. Калининград
Золотые хет-трики художниц и синхронисток: в Калининграде подвели итоги второго дня Российско-китайских игр - Новости Калининграда

В регионе рассказали, кому достались новые медали на соревнованиях.

27 мая на Х Российско-китайских молодёжных летних играх спортсмены двух стран сражались за победу сразу в 11 видах спорта, разыграв 17 комплектов наград.

Триумф России на воде

В синхронном плавании россияне выиграли все три медали высшей пробы. В программе дуэтов победу одержали Анастасия Сидорина и Кристина Чеханова. В смешанных дуэтах золото взяли Владимир Першин и Арина Тумкина. Лучшей в групповых соревнованиях стала команда в составе Эльвиры Алмазовой, Алисы Готальской, Александры Завьяловой, Александры Пищиковой, Анны‑Марии Фомичевой, Лики Чечуры, Полины Чибисовой, Алисы Шевченко, Екатерины Штатновой, Александры Клениной и Варвары Барабашовой.

«Золотые» гимнастки

Хозяйки соревнований взяли всё золото и в художественной гимнастике, победив в групповом многоборье и командном первенстве. В личном первенстве золотую медаль выиграла Алеся Найфонова, второе место заняла Александра Кирюшина, а бронза досталась китайской спортсменке Сан Йитон.

Золотые хет-трики художниц и синхронисток: в Калининграде подвели итоги второго дня Российско-китайских игр - Новости Калининграда
Золотые хет-трики художниц и синхронисток: в Калининграде подвели итоги второго дня Российско-китайских игр - Новости Калининграда
Золотые хет-трики художниц и синхронисток: в Калининграде подвели итоги второго дня Российско-китайских игр - Новости Калининграда

«Лазание на трудность» за Китаем

В скалолазании китайские спортсмены подтвердили статус фаворитов, забрав золотые медали в мужском и женском зачёте. Среди юниоров весь пьедестал мог стать китайским, если бы не россиянин Дмитрий Осоков, завоевавший бронзу. Победу праздновал Чу Ченбин, а серебро досталось Му Церуну. У девушек золото также уезжает в Китай благодаря Тан Ютин, которая опередила россиянок Марию Силкину, забравшую серебро, и Яну Мамаеву, получившую бронзу.

Победа в баскетболе и волейболе

В «Янтарном» юноши и девушки двух стран встретились в играх по баскетболу и волейболу. В упорной борьбе российские спортсменки сломили сопротивление соперниц со счётом 77:75, а парни победили гостей более уверенно — 95:62. В волейболе российские юниоры и юниорки не отдали оппонентам ни одного сета.

Золотые хет-трики художниц и синхронисток: в Калининграде подвели итоги второго дня Российско-китайских игр - Новости Калининграда
Золотые хет-трики художниц и синхронисток: в Калининграде подвели итоги второго дня Российско-китайских игр - Новости Калининграда
Золотые хет-трики художниц и синхронисток: в Калининграде подвели итоги второго дня Российско-китайских игр - Новости Калининграда

Китайские мастера единоборств

В ушу было разыграно сразу восемь комплектов медалей в дисциплинах саньда и таолу. Счёт по золотым медалям: 5:3 в пользу Китая. Также гости забрали все призовые места в миксте по настольному теннису.

Соревнования во всём регионе

Соревнования вышли за пределы Калининграда. В «Атланте» города Светлого сыграли в бадминтон. Также в Зеленоградске провели матчи по пляжному волейболу. А на калининградской «АВТОТОР-Арене» уже прошли демонстрационные выступления самбистов.

Международные соревнования в Янтарном крае продолжатся до конца недели и завершатся 31 мая.

Тема:
Российско-китайские молодёжные игры – 2026 в Калининграде
Свежие новости по теме
В Калининграде завершились Российско-китайские молодёжные игры (фото)
31 мая 2026
12:33
Наши синхронистки оформили золотой дубль: как в Калининграде прошёл четвёртый день Российско-китайских игр
30 мая 2026
11:53
Золотые хет-трики художниц и синхронисток: в Калининграде подвели итоги второго дня Российско-китайских игр
28 мая 2026
15:52
Российские спортсмены завоевали первые золотые медали на X Российско-китайских молодежных играх
28 мая 2026
10:48
Триумф гостей и борьба на равных: как прошёл первый день Российско-китайских игр в Калининграде
27 мая 2026
14:54
Все новости по теме
1 312
Спорт