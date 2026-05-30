Наши синхронистки оформили золотой дубль: как в Калининграде прошёл четвёртый день Российско-китайских игр

Золотой дубль оформили российские синхронистки. Команда хозяев стала лучшей в акробатических группах, а Екатерина Штатнова победила в дисциплине соло. У юношей первое место взял представитель Китая Лэй Зичен. Он опередил россиянина Владимира Першина, который стал вторым.

Основную часть наград дня спортсмены разыграли в единоборствах. В боксе российская сборная доминировала и завоевала восемь золотых медалей из девяти. В турнире по ушу (саньда и таолу) разыгрывались 12 комплектов призов. Здесь преимущество оказалось уже на стороне Китая — 8:4.

Во дворце спорта «Янтарный» прошли матчи юниоров и юниорок по волейболу. Оба поединка растянулись до тай-брейка, и в обоих россияне оказались сильнее — 3:2.

Соревнования продолжились и в других дисциплинах. В Калининграде прошли поединки одиночного разряда по настольному теннису, на «Автотор-Арене» — состязания по боулдерингу. В Зеленоградске на стадионе пляжных видов спорта состоялись матчи по пляжному волейболу. Обладатели медалей в этом виде станут известны 30 мая.



Х Российско-Китайские молодёжные летние игры завершатся 30 мая.