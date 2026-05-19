Калининградцы создали очередную петицию против стройки гостиничного комплекса на Куршской косе

Калининградские экологи и общественники создали петицию против стройки туристического кластера в Рыбачьем на Куршской косе на имя председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, генпрокурора РФ Александра Гуцана. Ко вторнику, 19 мая, обращение, размещённое на платформе savebaltica.org, подписали 10 865 человек.

По мнению авторов инициативы, застройка и другие работы ставят под угрозу будущее объекта ЮНЕСКО и могут привести к целому комплексу негативных последствий для экологии.

Авторы требуют:

официально прекратить любые планы по застройке и намыву искусственных территорий в границах национального парка «Куршская коса»;

провести прокурорскую проверку действий заказчика по исключению из документации по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) выводов о негативном влиянии застройки на орнитофауну и экосистему Куршской косы.

Подписать открытое письмо может любой житель страны. Инициативу уже поддержал ряд экспертов. Например, ссылку на обращение в своём телеграм-канале разместил столичный эколог и блогер Георгий Кеваносян.