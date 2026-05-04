«Я раз сказал, второй раз повторять не буду»: Беспрозванных — о строительстве «Стены смерти» на Куршской косе

Алексей Беспрозванных выступил против строительства высотной гостиницы на Куршской косе, которую экологи и местные жители прозвали «Стеной смерти». Об этом губернатор Калининградской области заявил на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник, 4 мая.

«Встречались, кстати, с жителями тогда по поводу рекреационного центра. Тогда я заезжал просто по дороге. Я не очень понимаю, там что-то у нас поменялось? Я вроде решений своих никаких не менял. Сейчас вот жители опять обращаются, что поднимается тема опять строительства <...> высотной <...> гостиницы и так далее.

Слушайте, ну хватит с этим баловаться, кто это пытается делать. Я вроде один раз сказал, второй раз повторять не буду», — настоял глава области.

Губернатор напомнил, что решение по объекту приняли после встреч с местными жителями и учёными. По его словам, защищать территорию от этого проекта уже не нужно, поскольку позиция властей не изменилась.

«И лишний раз эту тему ещё раз, так сказать, кто-то поднимает... Ну пусть придут ко мне! Я <...> простым русским языком объясню, что решение принято, значит, действуем в соответствии с решением», — добавил Беспрозванных.

Замдиректора по административно-хозяйственным вопросам нацпарка Алексей Иванцов ответил, что проблем с этим объектом нет. Он уточнил, что информация касалась «публичных слушаний в рамках подготовки документации по согласованию социально-экономической деятельности <...> по строительству берегозащитного мола».

«Слушайте, там тот проект, который я видел, [это] не просто какое-то строительство. Там хотят [изменить] весь ландшафт самого посёлка. <...> Прекращайте этой историей заниматься. Андрей Михайлович (Кропоткин, председатель Заксобрания Калининградской области — ред.), насколько я понимаю, и вы ко мне тоже обращались, как от партии, о том, что кто-то что-то пытается там... Я уже решение принял, надо всем объяснить, если кто-то пытается на этой теме что-то заработать какие-то баллы политические. <...>

Там ничего не будет <...>, пока я здесь работаю», — заявил глава региона.