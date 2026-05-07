«Стройки не будет»: депутаты Заксобрания встретились с жителями Рыбачьего (видео)

Строительства комплекса гостиниц на Куршской косе, который экологи прозвали «Стеной смерти», неосуществимо в том виде, в котором оно запланировано сейчас. Об этом заявила первый заместитель председателя Законодательного Собрания Лариса Швалкене. 

В среду, 6 мая, в культурно-досуговом центре Рыбачьего прошла встреча депутатов с местными жителями. Главной задачей единороссов было успокоить людей.

«Губернатор заявлял официально, что не будет той стройки, про которую все сейчас говорят. Люди услышали нашу позицию. Встреча получилась искренней. Услышали проблемы, которые существуют в посёлке», — рассказала Швалкене.

Изначально на 6 мая были запланированы общественные слушания материалов оценки воздействия на окружающую среду первого этапа строительства, позже застройщик решил их отложить. 

«Мы думали, нас будут на что-то агитировать. Встреча прошла очень позитивно. Нас услышали», — отметила одна из местных жительниц Татьяна.

Тема:
Строительство гостиничного комплекса в Рыбачьем
16:01
Экология