18 мая поезда из Калининграда в Москву и Адлер отправятся позже обычного — КЖД

Из-за ремонта железной дороги в Литве 18 мая изменится расписание поездов из Калининграда в Москву и Адлер. Об этом предупреждает отдел корпоративных коммуникаций КЖД.

Поезд №148 Калининград — Москва отправится с Южного вокзала в 23:59 по местному времени — на 3 часа 24 минуты позже обычного. Дальше состав будет также идти по изменённому графику.

Поезд №360 Калининград — Адлер уедет в 22:49. Время выезда сдвинется на 4 часа 57 минут, в пункт назначения состав тоже прибудет позже.

Пассажирам советуют заранее проверять актуальное время отправления. Информацию можно уточнить в приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД, в кассах и по телефону 8-800-775-00-00.

1 мая в Литве опрокинулись несколько вагонов со щебнем, через два дня в Каунасском районе с рельсов сошли локомотив и четыре грузовых вагона, шедшие в Германию. В самой республике оба случая объясняют состоянием путей и поездов. Последующий ремонт осложнил наземное сообщение между «большой» Россией и Калининградской областью.

Задержка калининградских поездов из-за аварии в Литве 3 мая 2026 года
