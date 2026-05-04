«Железная дорога полностью разрушена»: в Литве оценили последствия двух аварий с грузовыми составами

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Литве считают, что железнодорожная инфраструктура республики полностью разрушена. В начале мая в соседней стране произошли две крупные аварии. Об этом сообщает Sputnik Литва.

1 мая в Кедайняйском районе, в центре страны, опрокинулись несколько вагонов с щебнем. 3 мая в Каунасском районе с рельсов сошёл локомотив и четыре грузовых вагона, следовавшие в Германию. Оба инцидента связывают с техническим состоянием путей и транспорта.

Аварии привели к длительным задержкам поездов. Внутри страны железной дороге на выручку пришли автобусы, а вот пассажирам, следовавшим в Калининград или из него, пришлось провести несколько часов в томительном ожидании.

«Можно сказать, что железная дорога сейчас полностью разрушена и ситуация будет только ухудшаться. Серьёзные инвестиции следовало сделать раньше — за неделю ничего не сделаешь, рельсы и дороги нужно поддерживать год за годом», — считает председатель профсоюза литовских железнодорожников Станислав Федаравичюс.