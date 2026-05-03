22 вагона с метанолом для Дуйсбурга: в Литве рассказали подробности ЧП, из-за которого встали калининградские поезда

Авария, из-за которой задерживаются калининградские поезда, произошла на одном из самых сложных участков железнодорожной сети Литвы. Об этом, ссылаясь на представителей ж/д компании LTG, пишет Delfi в воскресенье, 3 мая.

На узле в районе станции Еся сходятся две колеи: европейская шириной 1 435 мм — для грузов в Западную Европу — и широкая, 1 520 мм, которую используют для внутренних и региональных перевозок. Большое число стрелочных переводов усложняет движение на участке, а технические сбои или человеческие ошибки могут привести к серьёзным последствиям.

Сошедший с рельсов состав незадолго до аварии выехал из Палямонского терминала в Каунасе и направлялся в немецкий Дуйсбург. Это был интермодальный поезд: на 22 специальных вагонах перевозили полуприцепы, которые загружают в Литве и разгружают в Германии. Чтобы попасть на европейскую колею, составу нужно было пересечь старую широкую.

«Сегодня мы надеемся стабилизировать ситуацию, чтобы хотя бы по одной полосе могли ездить поезда. Начато расследование, его проводит министерство, отдел безопасности. Своё расследование проводит и железная дорога <...>. Мы оцениваем [ЧП] со всех ракурсов, <...> ответим на вопросы, почему это произошло — расследования будут тщательными», — заявил глава литовского Минтранса Юрас Таминскас.

Министр добавил, что говорить о причинах аварии пока рано. Предварительные результаты расследования появятся в течение одного-двух месяцев.

Сейчас на месте работают спецбригады, привлечена тяжёлая техника, в том числе кран грузоподъёмностью до 180 тонн. Сначала специалисты планируют поднять первые сошедшие с рельсов вагоны и протолкнуть их вперёд, затем перейти к остальной части состава и восстановлению инфраструктуры.

Машиниста после ЧП осмотрели в больнице и отпустили домой. В нескольких вагонах перевозили метанол, однако они не пострадали и остались на рельсах. В материале отмечается, что угрозы для жителей и окружающей среды нет, серьёзной утечки топлива тоже не произошло — вытекло только небольшое количество антифриза.