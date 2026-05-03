13:20

Из-за железнодорожной аварии в Литве задерживаются пять поездов, следующих в Калининград и из него — Беспрозванных

  1. Происшествия
Автор:

Из-за схода грузового поезда с железной дороги в Литве задерживаются пять пассажирских составов, которые ехали в Калининград и из области. Об этом губернатор региона Алексей Беспрозванных написал в своём телеграм-канале в воскресенье, 3 мая.

«Два поезда, отправленные от нас в Москву и Адлер, стоят на российской территории и в ближайшее время будут направлены на станцию в Черняховск. Там пассажиров обеспечат питанием, водой, при необходимости окажут и медпомощь. Три поезда остановлены на белорусских станциях. Созвонился с нашими белорусскими коллегами, чтобы оказали необходимую помощь пассажирам», — заявил глава области.

Из-за задержки поездов в РЖД развернут оперативный штаб. Губернатор отметил, что Литовские железные дороги пока не назвали сроки возобновления движения. Как только появится информация, КЖД начнёт готовить составы к отправлению.

Все профильные службы регионального правительства, МЧС и РЖД мобилизованы на случай принятия оперативных мер. Держу ситуацию на контроле», — добавил Беспрозванных.

Ночью на станции Еся Литовской железной дороги повредилась инфраструктура, и поезда на участке остановили. После прибытия в область пассажирам пообещали выдать воду и питание. Калининградцы, застрявшие в пути, рассказали «Клопс» о ситуации.

Тема:
Задержка калининградских поездов из-за аварии в Литве 3 мая 2026 года
Свежие новости по теме
Из-за ремонта путей в Литве в Калининград опаздывает московский поезд
05 мая 2026
12:37
«Брюссель и Вильнюс предпринимают всё новые попытки искусственно осложнить жизнеобеспечение Калининграда» — МИД РФ
05 мая 2026
06:32
«Железная дорога полностью разрушена»: в Литве оценили последствия двух аварий с грузовыми составами
04 мая 2026
21:03
После ЧП на железной дороге в Литве калининградские поезда отправляются по графику — РЖД
04 мая 2026
11:30
Литва возобновила приём калининградских поездов после аварии
03 мая 2026
15:59
Все новости по теме
3 790
Общественный транспорт