06:32

«Брюссель и Вильнюс предпринимают всё новые попытки искусственно осложнить жизнеобеспечение Калининграда» — МИД РФ

  1. Калининград
Автор:
«Брюссель и Вильнюс предпринимают всё новые попытки искусственно осложнить жизнеобеспечение Калининграда» — МИД РФ - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Российские дипломаты считают историю с железнодорожными авариями в Литве попыткой давления на жителей Калининградской области. Об этом РИА Новости рассказал посол по особым поручениям российского МИД Артём Булатов во вторник, 5 мая.

«Обстановка вокруг калининградского транзита остаётся стабильно непростой. Вопреки действующим российско-ЕСовским и российско-литовским договорённостям Брюссель и Вильнюс предпринимают всё новые попытки искусственно осложнить жизнеобеспечение Калининградской области, ограничить возможности для социально-экономического развития региона», — считают во внешнеполитическом ведомстве.

В Литве считают, что железнодорожная инфраструктура республики полностью разрушена.

Тема:
Задержка калининградских поездов из-за аварии в Литве 3 мая 2026 года
Свежие новости по теме
Из-за ремонта путей в Литве в Калининград опаздывает московский поезд
05 мая 2026
12:37
«Брюссель и Вильнюс предпринимают всё новые попытки искусственно осложнить жизнеобеспечение Калининграда» — МИД РФ
05 мая 2026
06:32
«Железная дорога полностью разрушена»: в Литве оценили последствия двух аварий с грузовыми составами
04 мая 2026
21:03
После ЧП на железной дороге в Литве калининградские поезда отправляются по графику — РЖД
04 мая 2026
11:30
Литва возобновила приём калининградских поездов после аварии
03 мая 2026
15:59
Все новости по теме
6 361
Общественный транспорт Политика