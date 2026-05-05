«Брюссель и Вильнюс предпринимают всё новые попытки искусственно осложнить жизнеобеспечение Калининграда» — МИД РФ

Российские дипломаты считают историю с железнодорожными авариями в Литве попыткой давления на жителей Калининградской области. Об этом РИА Новости рассказал посол по особым поручениям российского МИД Артём Булатов во вторник, 5 мая.

«Обстановка вокруг калининградского транзита остаётся стабильно непростой. Вопреки действующим российско-ЕСовским и российско-литовским договорённостям Брюссель и Вильнюс предпринимают всё новые попытки искусственно осложнить жизнеобеспечение Калининградской области, ограничить возможности для социально-экономического развития региона», — считают во внешнеполитическом ведомстве.