Из-за ремонта путей в Литве в Калининград опаздывает московский поезд

Пассажирский поезд № 147 Москва — Калининград идёт с задержкой из-за ремонта путей на Литовской железной дороге. Об этом пресс-служба РЖД сообщает во вторник, 5 мая.

На станцию Чернышевское состав пришёл на 2 часа 32 минуты позже. На Южном вокзале его ждут примерно с двухчасовым отставанием. Остальные поезда в Калининградскую области и из неё идут по расписанию.

Актуальную информацию о движении поездов публикуют в приложении «РЖД Пассажирам» и на сайте компании. Уточнить данные можно по телефону центра поддержки клиентов: 8-800-775-00-00. Звонок по России бесплатный.