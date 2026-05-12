Праздничный парад, звёздные болельщики «Балтики» и лось, просто лось: 7 событий минувших выходных

1. В Калининграде прошёл парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне . Торжественным маршем прошла тысяча военнослужащих Балтийского флота, а по центру города проехала легендарная техника — танки Т-34, участвовавшие в штурме Кёнигсберга, «Катюша» и дивизионная пушка ЗИС-3.

2. Популярные актёры российского театра и кино Татьяна и Ольга Арнтгольц, Артём Ткаченко и Евгений Воловенко пришли поддержать калининградскую «Балтику» в схватке с московским «Локомотивом» . Матч закончился со счётом 1:0 в пользу москвичей.

3. Калининградский астрономический союз сфотографировал далёкий взрыв звезды, свет от которого шёл до Земли около 50 млн лет. Вспышку ещё 22 апреля заметил японский астроном Ясуо Сано. На снимке она выглядит как яркая точка возле центра галактики в созвездии Дракона, которая повёрнута к наблюдателю ребром.

По оценкам специалистов, эта галактика крупнее Млечного Пути: её диаметр составляет около 170 тысяч световых лет против примерно 100 тысяч у нашей. Несмотря на такое расстояние, вспышка выделяется даже на фоне сотен миллиардов звёзд.