Возле Балтийской косы спасатели помогли тюленю, запутавшемуся в рыболовной сети (фото, видео)

В море у Балтийской косы спасатели освободили тюленя, запутавшегося в рыболовной сети. Об этом региональное управление МЧС пишет в своей группе «ВКонтакте».

О пострадавшем животном в «Систему-112» сообщили 10 мая. На место на лодке прибыли три спасателя: они нашли тюленя и сняли сеть с его шеи. После осмотра ветеринары «Биосферы Балтики» убедились, что серьёзных травм нет, и млекопитающее выпустили на свободу.