09:31

Возле Балтийской косы спасатели помогли тюленю, запутавшемуся в рыболовной сети (фото, видео)

  1. Калининград
Автор:
Возле Балтийской косы спасатели помогли тюленю, запутавшемуся в рыболовной сети (фото, видео) - Новости Калининграда | Фото: сообщество МЧС Калининградской области / «ВКонтакте»
Возле Балтийской косы спасатели помогли тюленю, запутавшемуся в рыболовной сети (фото, видео) - Новости Калининграда | Фото: сообщество МЧС Калининградской области / «ВКонтакте»
Возле Балтийской косы спасатели помогли тюленю, запутавшемуся в рыболовной сети (фото, видео) - Новости Калининграда | Фото: сообщество МЧС Калининградской области / «ВКонтакте»
Фото: сообщество МЧС Калининградской области / «ВКонтакте»

В море у Балтийской косы спасатели освободили тюленя, запутавшегося в рыболовной сети. Об этом региональное управление МЧС пишет в своей группе «ВКонтакте».

О пострадавшем животном в «Систему-112» сообщили 10 мая. На место на лодке прибыли три спасателя: они нашли тюленя и сняли сеть с его шеи. После осмотра ветеринары «Биосферы Балтики» убедились, что серьёзных травм нет, и млекопитающее выпустили на свободу.

Этой весной на побережье Калининградской области может быть меньше тюленят, чем годом ранее. Специалисты объясняют это благоприятной для размножения животных зимой с крепким льдом.

2 277
Море и побережье Флора и фауна