В Калининграде спасатели вытащили лося, провалившегося в пустой бассейн (фото, видео)

В Калининграде спасатели вытащили лося, провалившегося в пустой бассейн (фото, видео) - Новости Калининграда | Фото: канал управления МЧС России по Калининградской области / Макс
Фото: канал управления МЧС России по Калининградской области / Макс

В Калининграде на улице Воздушной спасатели вытащили лося, который забрёл на территорию частного дома и упал в пустой бассейн. Об этом региональное управление МЧС пишет в своём канале на платформе Макс в понедельник, 11 мая.

Лося заметили накануне вечером: он оказался в западне на глубине 1,5 метра. Очевидцы позвонили в 112, спасатели вытащили зверя. После осмотра ветеринарами Калининградского зоопарка копытное отвезли в лесополосу возле Космодемьянского. Жизни животного ничего не угрожает.

