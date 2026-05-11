В Калининграде спасатели вытащили лося, провалившегося в пустой бассейн (фото, видео)

В Калининграде на улице Воздушной спасатели вытащили лося, который забрёл на территорию частного дома и упал в пустой бассейн. Об этом региональное управление МЧС пишет в своём канале на платформе Макс в понедельник, 11 мая.

Лося заметили накануне вечером: он оказался в западне на глубине 1,5 метра. Очевидцы позвонили в 112, спасатели вытащили зверя. После осмотра ветеринарами Калининградского зоопарка копытное отвезли в лесополосу возле Космодемьянского. Жизни животного ничего не угрожает.