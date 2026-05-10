Калининградские астрономы засняли взрыв звезды, случившийся 50 млн лет назад (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Калининградский астрономический союз сфотографировал далёкий взрыв звезды, свет от которого шёл до Земли около 50 млн лет. Об этом специалисты рассказали в своём сообществе «ВКонтакте».

Вспышку ещё 22 апреля заметил японский астроном Ясуо Сано. На снимке она выглядит как яркая точка возле центра галактики в созвездии Дракона, которая повёрнута к наблюдателю ребром.

По оценкам специалистов, эта галактика крупнее Млечного Пути: её диаметр составляет около 170 тысяч световых лет против примерно 100 тысяч у нашей. Несмотря на такое расстояние, вспышка выделяется даже на фоне сотен миллиардов звёзд.

«Все сверхновые — это взрывы звёзд. <...> Тяжёлые звёзды живут недолго — уже через несколько десятков миллионов лет их эволюции ядро оказывается слишком массивным и начинает коллапсировать. Силы гравитации сжимают его в тысячи раз, что приводит к мощнейшему термоядерному взрыву, в котором за считанные секунды высвобождается больше энергии, чем за десять миллиардов лет спокойного горения нашего Солнца. Остатки ядра <...> превращаются в сверхплотную нейтронную звезду или чёрную дыру, а развеиваемое ударной волной от взрыва вещество внешних оболочек звезды светится ещё несколько суток», — объясняют учёные.

Пика яркости объект достиг 25 апреля, на третьи сутки наблюдений. Теперь вспышка будет постепенно тускнеть, пока окончательно не исчезнет с небосклона. Чтобы получить фото, астрономы использовали длиннофокусный объектив и сделали 36 кадров с выдержкой по пять минут каждый. После этого изображения объединили в один снимок.