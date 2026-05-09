Танки Т-34, «Катюша» и тысяча военных: как в Калининграде прошёл парад в честь 9 Мая (фоторепортаж)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде на площади Победы прошёл парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Торжественным маршем прошла тысяча военнослужащих Балтийского флота, а по центру города проехала легендарная техника — танки Т-34, участвовавшие в штурме Кёнигсберга, «Катюша» и дивизионная пушка ЗИС-3.

Губернатор Алексей Беспрозванных и командующий Балтфлотом адмирал Сергей Липилин поздравили ветеранов, жителей и гостей региона. Глава области подчеркнул: Калининградская область «рождена Победой», и в этом году она отмечает 80-летие.

Как прошёл парад — в фоторепортаже «Клопс».