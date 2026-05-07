Россия объявила перемирие с 00:00 8 мая — Минобороны

  Россия и мир
Россия с 00:00 8 мая объявляет перемирие в дни празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом, ссылаясь на Минобороны, пишет ТАСС.

«В соответствии с решением президента Российской Федерации, верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации Владимира Путина, в дни празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, с нуля часов 8 мая до 10 мая российская сторона объявляет перемирие», — говорится в сообщении.

Российские дипмиссии в европейских странах готовы к возможным провокациям в период празднования 9 Мая. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

День Победы 2026 в Калининградской области
