Захарова заявила о готовности российских дипломатов к возможным провокациям 9 Мая в Европе

Российские дипмиссии в европейских странах готовы к возможным провокациям в период празднования 9 Мая. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет РИА Новости в среду, 6 мая.

По её словам, подобные инциденты уже давно не редкость. «Мы к провокациям готовы каждый день, потому что они практически каждый день то тут, то там происходят. Мы их видели разные, мы готовы к ним морально, мы видели, до чего, до какой степени оскотинивания дошли вот эти самые недружественные режимы», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что государства, где работают российские дипломаты, обязаны обеспечивать их безопасность, а также защищать здания дипмиссий. Такие требования закреплены Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

«Провокации были, есть и, к сожалению, будут. Готовы мы? Да, безусловно», — заключила представитель МИД.