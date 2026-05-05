5 мая центр Калининграда закроют для репетиции парада Победы

В Калининграде на время репетиции парада Победы во вторник, 5 мая, с 19:00 до 24:00 перекроют улицы в центре города. 

Движение всех видов транспорта ограничивается на следующих участках:

  1. Ленинский проспект от ул. Шевченко до ул. Черняховского;
  2. пл. Победы;
  3. ул. Черняховского от ул. Горького до Ленинского проспекта;
  4. Советский проспект от ул. Маршала Борзова до проспекта Мира;
  5. проспект Мира от Советского проспекта до ул. Сержанта Колоскова;
  6. ул. Театральная на всём протяжении;
  7. Гвардейский проспект от ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева до пл. Победы;
  8. ул. Гаражная от ул. Юношеской до пл. Победы;
  9. ул. Профессора Баранова от пл. Победы до ул. Горького;
  10. ул. Брамса от проспекта Мира до ул. Чайковского;
  11. ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева от ул. Генерала Галицкого до ул. Д. Донского.

В целях обеспечения общественной безопасности владельцам автомобилей на время проведения мероприятий рекомендуют убрать машины:

  1. с автомобильной стоянки на ул. Грекова в районе Драмтеатра;
  2. с автомобильной стоянки в районе дома № 4 на пл. Победы;
  3. с автомобильной стоянки в районе торгового центра «Пассаж» на ул. Гаражной.

Парад Победы 9 мая на Красной Площади пройдёт без военной техники.

