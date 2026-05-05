5 мая центр Калининграда закроют для репетиции парада Победы

В Калининграде на время репетиции парада Победы во вторник, 5 мая, с 19:00 до 24:00 перекроют улицы в центре города.
Движение всех видов транспорта ограничивается на следующих участках:
- Ленинский проспект от ул. Шевченко до ул. Черняховского;
- пл. Победы;
- ул. Черняховского от ул. Горького до Ленинского проспекта;
- Советский проспект от ул. Маршала Борзова до проспекта Мира;
- проспект Мира от Советского проспекта до ул. Сержанта Колоскова;
- ул. Театральная на всём протяжении;
- Гвардейский проспект от ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева до пл. Победы;
- ул. Гаражная от ул. Юношеской до пл. Победы;
- ул. Профессора Баранова от пл. Победы до ул. Горького;
- ул. Брамса от проспекта Мира до ул. Чайковского;
- ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева от ул. Генерала Галицкого до ул. Д. Донского.
В целях обеспечения общественной безопасности владельцам автомобилей на время проведения мероприятий рекомендуют убрать машины:
- с автомобильной стоянки на ул. Грекова в районе Драмтеатра;
- с автомобильной стоянки в районе дома № 4 на пл. Победы;
- с автомобильной стоянки в районе торгового центра «Пассаж» на ул. Гаражной.
