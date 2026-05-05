На Южном вокзале Калининграда концертом встретили «Эшелон Победы» (фоторепортаж)

Ссылка «Эшелон Победы» проехал по всей области и завершил свой маршрут в Калининграде. В этот раз состав посетил 12 станций — на четыре больше, чем в прошлом году. На Южном вокзале утром в понедельник, 4 мая, поезд встретил фотокорреспондент «Клопс». Жители городов региона увидели не только сам состав, украшенный к 9 Мая, но и экспонаты, связанные с историей Великой Отечественной войны. В двух вагонах-музеях были представлены образцы советской и современной военной техники. Экспозицию подготовил Балтийский флот. Посетители могли рассмотреть вооружение и форму, задать вопросы участникам реконструкции. Особое внимание привлекла пушка, установленная на открытой платформе.

В каждом городе прибытие поезда сопровождалось концертом — конечно, не стала исключением и финальная остановка в Калининграде. Артисты, одетые в солдатскую форму, исполняли бессмертные советские песни. Музыкальное сопровождение получилось им под стать: под сводами вокзала прозвучала настоящая гармонь. И без танцев не обошлось — номера, посвящённые Великой Победе, исполнили прямо на перроне.

Несмотря на рабочий день и прохладную погоду, посмотреть на прибытие эшелона собралась большая толпа. Среди пришедших — семьи с детьми, пассажиры обычных поездов, случайно попавшие в центр праздника. Зрителей на перроне собралось так много, что родителям пришлось брать малышей на плечи, чтобы те рассмотрели происходящее. И конечно, повсюду георгиевские ленты, красные советские флаги и российский триколор.

«Поезд Победы» — проект Калининградской железной дороги, который впервые был реализован в 2025 году. В 2026-м состав отправился из Балтийска 25 апреля. Он посетил Багратионовск, Ладушкин, Железнодорожный, Нестеров, Гусев, Черняховск, Знаменск, Гвардейск, Полесск и Советск, после чего вернулся в Калининград.