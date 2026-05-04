19:57

Россия нанесёт ответный, массированный ракетный удар по центру Киева, если ВСУ попытаются сорвать парад Победы — Минобороны РФ

  1. Россия и мир
Автор:

Владимир Путин объявил перемирие в зоне СВО 8 и 9 мая в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российская сторона рассчитывает, что Украина также откажется от боевых действий на это время. Вместе с тем высока вероятность провокаций со стороны ВСУ. В МО РФ обратили внимание на заявление, сделанное главой киевского режима в Ереване на встрече европейских политических кругов, в котором содержатся угрозы нанесения удара по Москве именно 9 мая.

«В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, вооружённые силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева. Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась», — предупредили в военном ведомстве, добавив, что гражданскому населению и представителям иностранных дипмиссий следует покинуть город.

Российский лидер заявил Дональду Трампу, что готов объявить перемирие ко Дню Победы, с чем согласился глава Белого дома.

Тема:
День Победы 2026 в Калининградской области
Свежие новости по теме
В Берлине задержали двух человек после конфликта у советского мемориала в Трептов-парке
09 мая 2026
18:17
Ушаков сообщил, что надежда Трампа на продление перемирия с Киевом «ничем не подкреплена»
09 мая 2026
17:18
В Варшаве попытались сорвать возложение венков на кладбище советских воинов
09 мая 2026
15:56
Танки Т-34, «Катюша» и тысяча военных: как в Калининграде прошёл парад в честь 9 Мая (фоторепортаж)
09 мая 2026
13:18
Парад Победы в Москве стал главной трансляцией дня для СМИ по всему миру
09 мая 2026
10:17
Все новости по теме
3 995
Политика