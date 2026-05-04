Россия нанесёт ответный, массированный ракетный удар по центру Киева, если ВСУ попытаются сорвать парад Победы — Минобороны РФ

Владимир Путин объявил перемирие в зоне СВО 8 и 9 мая в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российская сторона рассчитывает, что Украина также откажется от боевых действий на это время. Вместе с тем высока вероятность провокаций со стороны ВСУ. В МО РФ обратили внимание на заявление, сделанное главой киевского режима в Ереване на встрече европейских политических кругов, в котором содержатся угрозы нанесения удара по Москве именно 9 мая.

«В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, вооружённые силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева. Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась», — предупредили в военном ведомстве, добавив, что гражданскому населению и представителям иностранных дипмиссий следует покинуть город.