Парад, концерты и салют: как в Калининграде будут праздновать 9 Мая (программа)

В Калининграде мероприятия в честь 9 Мая пройдут на нескольких городских площадках. Программа начнётся в 10:00 с Парада Победы и завершится в 22:00 салютом, передаёт пресс-служба правительства области.
На площади Победы:
- 14:05–15:30 — спектакль-концерт «Время помнить. Время жить» Калининградского драматического театра и Калининградского симфонического оркестра;
- 15:30–16:00 — концерт ансамбля народной песни «Облепиха»;
- 16:00–16:30 — выступление Балтийского казачьего хора;
- 16:30–17:30 — выступление ансамбля песни и пляски «Пограничник Балтики»;
- 17:30–18:00 — выступление солистов и коллективов Калининграда и области;
- 18:00–19:00 — выступление ансамбля песни и пляски Балтийского флота;
- 19:00–20:00 — выступление Калининградского театра эстрады;
- 20:15–21:00 — концерт группы «Катюша»;
- 21:00–22:00 — концерт группы «Громче» и Балтийского казачьего хора.
На территории форта №5:
- 10:00–10:30 — возложение цветов на Аллее Героев и у стелы «Штурм»;
- 11:00–12:00 — концерт вокальной школы «Твой голос»;
- 12:00–12:50 — бесплатная экскурсия по территории форта;
- 14:00–14:30 — реконструкция штурма Кёнигсберга на площадке «Поле»;
- 15:00–15:50 — бесплатная экскурсия по территории форта;
- 15:00–18:00 — концертная программа творческих коллективов Калининграда.
«В течение всего дня будет организована работа интерактивных площадок, полевой кухни, торговой ярмарки. Будет проходить демонстрация военной кинохроники Восточно-Прусской наступательной операции в "Полевом кинотеатре"», — говорится в сообщении.
В музее «Форт №5» будут открыты выставки:
- «Герои Советского Союза — участники штурма форта № 5»;
- «Памятники оборонительного зодчества»;
- «Штурм Кёнигсберга» с редкими фотографиями военного времени;
- «Немцы против Гитлера» о немецком движении Сопротивления в годы Второй мировой войны;
- «Соколы генерала Хрюкина в небе Восточной Пруссии» из семейного архива В. Т. Хрюкина;
- «Шакалы Гитлера»;
- «Война, как ком, катилась по дорогам...» с фотографиями корреспондентов ТАСС 1941–1945 годов из фондов Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге;
- «В небесах мы летали одних» к 75-летию авиаполка «Нормандия — Неман»;
- «Донбасс. Прошлое и настоящее»;
- «Суворов. Наука побеждать».
