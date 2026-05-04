Парад, концерты и салют: как в Калининграде будут праздновать 9 Мая (программа)

17:34
Парад, концерты и салют: как в Калининграде будут праздновать 9 Мая (программа)
В Калининграде мероприятия в честь 9 Мая пройдут на нескольких городских площадках. Программа начнётся в 10:00 с Парада Победы и завершится в 22:00 салютом, передаёт пресс-служба правительства области.

На площади Победы:

  1. 14:05–15:30 — спектакль-концерт «Время помнить. Время жить» Калининградского драматического театра и Калининградского симфонического оркестра;
  2. 15:30–16:00 — концерт ансамбля народной песни «Облепиха»;
  3. 16:00–16:30 — выступление Балтийского казачьего хора;
  4. 16:30–17:30 — выступление ансамбля песни и пляски «Пограничник Балтики»;
  5. 17:30–18:00 — выступление солистов и коллективов Калининграда и области;
  6. 18:00–19:00 — выступление ансамбля песни и пляски Балтийского флота;
  7. 19:00–20:00 — выступление Калининградского театра эстрады;
  8. 20:15–21:00 — концерт группы «Катюша»;
  9. 21:00–22:00 — концерт группы «Громче» и Балтийского казачьего хора.

На территории форта №5:

  1. 10:00–10:30 — возложение цветов на Аллее Героев и у стелы «Штурм»;
  2. 11:00–12:00 — концерт вокальной школы «Твой голос»;
  3. 12:00–12:50 — бесплатная экскурсия по территории форта;
  4. 14:00–14:30 — реконструкция штурма Кёнигсберга на площадке «Поле»;
  5. 15:00–15:50 — бесплатная экскурсия по территории форта;
  6. 15:00–18:00 — концертная программа творческих коллективов Калининграда.

«В течение всего дня будет организована работа интерактивных площадок, полевой кухни, торговой ярмарки. Будет проходить демонстрация военной кинохроники Восточно-Прусской наступательной операции в "Полевом кинотеатре"», — говорится в сообщении. 

В музее «Форт №5» будут открыты выставки:

  1. «Герои Советского Союза — участники штурма форта № 5»;
  2. «Памятники оборонительного зодчества»;
  3. «Штурм Кёнигсберга» с редкими фотографиями военного времени;
  4. «Немцы против Гитлера» о немецком движении Сопротивления в годы Второй мировой войны;
  5. «Соколы генерала Хрюкина в небе Восточной Пруссии» из семейного архива В. Т. Хрюкина;
  6. «Шакалы Гитлера»;
  7. «Война, как ком, катилась по дорогам...» с фотографиями корреспондентов ТАСС 1941–1945 годов из фондов Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге;
  8. «В небесах мы летали одних» к 75-летию авиаполка «Нормандия — Неман»;
  9. «Донбасс. Прошлое и настоящее»;
  10. «Суворов. Наука побеждать».

В Калининградской области открыли приём заявок на онлайн-шествие «Бессмертного полка». Организаторы рассказали, как присоединиться к акции в этом году.

День Победы 2026 в Калининградской области
